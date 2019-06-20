网络购物再掀高潮 折射中国消费巨大潜力

人民网北京6月20日电 （杨曦）618购物节帷幕刚刚落下，这场规模仅次于双十一购物节的电商狂欢盛宴在今年交出了靓丽的答卷。

——从6月1日0点到6月18日24点，京东平台累计下单金额达2015亿元，比去年同期增长26.57%；

——截至6月18日14点，天猫618活动期间已有超过100个品牌成交额超过2018年双11，最高增长超过40倍，超过110个品牌销售过亿；

——6月18日当天，跨境电商平台网易考拉仅用101分钟，销售额便突破去年618首日全天销售额；

——从6月1日到6月18日晚6点，苏宁全渠道订单量同比增长133%，其中，家电订单量同比增长83%，大快消订单量同比增长245%。

一串串数据表明，网络购物快速增长的成交额背后，凸显的是消费作为我国经济平稳运行的“压舱石”，不断迸发出强大的新动能。

消费升级趋势明显

高品质、大品牌产品更受青睐

近年来，随着网络零售行业的不断完善，消费者在网络购物时不再只盯着价格，而是更加追求多样化、品质化、个性化以及定制化，这体现出当前消费升级的新趋势。

无线吸尘器、家用射频美容仪、电动牙刷等品质小家电成为今年618网易考拉工厂店最受欢迎消费品类。在天猫，海参、牛排等高档食材越来越受到消费者们的欢迎。

不仅实物商品消费持续增长，服务类商品消费也快速提升。京东相关负责人表示，618期间整体服务类商品成交额比平时增长了73%。

与往年一样，进口商品仍广受欢迎，成交额增长明显。618期间，英国家电品牌戴森成交额达到去年同期的9.9倍，美国音响品牌哈曼卡顿成交额也是去年同期的2.5倍，日本电子品牌卡西欧的成交额同比增长近7倍。

值得一提的是，国产品牌在今年618期间表现额外亮眼，成为消费新热门。数据显示，天猫平台“亿元俱乐部”的品牌中，国货品牌超六成；苏宁易购智能酷玩类产品销量TOP5品牌全部为国产品牌。

市场研究机构艾瑞咨询在其研报中将中国消费者比作“升级一代”，研报指出：“伴随着经济高速发展，商品丰富程度的提高，更多时尚设计元素的传播，国民已不再仅仅看重‘生产能力’，会逐渐培育自我日常审美的‘生活能力’，从而提出更多精细美化日常生活的需求”。

小城镇蕴藏大潜力

电商将触角深入到下沉市场

近年来，各大电商平台纷纷加速布局三四线城市及以下地区的市场，将触角深入到小镇甚至是广大农村地区。

在一二线城市发展相对充分的情况下，未来消费增长的潜力将倚重更加广阔的小城镇以及乡村市场。商务部数据显示，2018年全国农村网络零售额达到1.37万亿元，同比增长30.4%，发展迅猛。其中，乡村市场消费品零售额比上年增长10.1%，增速高出城镇市场1.3个百分点。

当前，我国县镇人口占总人口比重将近70%，苏宁易购调查发现，3C、家电等行业至少有40%的份额集中在此，市场规模约9000亿，存在着巨大的消费潜力。

今年618购物节的成绩单，再一次印证了“小镇青年”强大的购买力。

阿里巴巴披露的数据显示，618期间，天猫平台成交增速最高的城市前十位，几乎都是三线及以下城市。其中，新疆北屯市以104%的增速，排名第一，而山东青岛和新疆图木舒克分列第二、第三。

“截至目前，从今年京东618可以看到，低线级市场消费更加活跃，下单金额同比增幅达全站2倍，开始领跑各级市场”京东相关负责人透露了这一信息。

北京大学光华管理学院市场营销系教授符国群认为，农村居民收入增长1个点带来的消费增长远远高于城市居民收入增长1个点带来的消费增长，随着收入水平的不断提高，乡村消费未来将是增长看点。

短视频+直播、反向定制

电商创新销售模式层出不穷

2019年，网络购物仍然是消费增长的主力军。中国社会科学院18日发布的2019年中国电子商务半年报显示，上半年我国网上零售额持续增长，近半的新增消费支出通过网络消费实现。

报告显示，截至去年底，我国网购用户数量达到6.1亿人次，随着社交电商带来的流量效益，电商用户数量还将持续增加。据预测，今年我国网上零售额将达到10万亿，到2020年有望突破12万亿。

经历了迅猛的发展期后，我国电子商务市场正在向更加成熟、更高质量的目标迈进。

在消费者追求个性化与多样性需求的趋势下，电商创新销售模式，与各大直播平台联手合作直播售卖，主播与客户在线即时互动，大大提高了带货能力。

借助今年的618，直播+短视频的模式已成为各大电商角逐之地，消费者的消费方式正从看完再买向边看边买转变，在不少人业内人士看来，这也许会成为社交电商后的又一个风口。

在表现突出的家电领域，反向定制模式打造的京品家电受到消费者热捧。6月1日0-10时超过480款反向定制京品家电热卖，成交额占京东家电整体的12%。

业内人士认为，在反向定制这种模式中，消费者变成了设计师，而且在产品重大决策的时候，消费者还是一个决策者，产品设计决策机制已经发生了大变化。这是未来高质量消费的一个发展方向。

(责编：杨曦、付长超)