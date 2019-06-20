商务部：外商投资准入负面清单6月底之前公布

人民北京6月20日电 据商务部网站消息，商务部发言人在回答记者提问时表示，新修订的外商投资准入负面清单、自由贸易试验区外商投资准入负面清单将于6月底之前公布。

在今天召开的商务部例行新闻发布会上，有记者提问：最新版的外商投资负面清单目前制定的进展如何，是否将于下周公布？与之前的版本相比将会缩减多少，缩减的部分主要集中在哪些领域？

对此，商务部发言人高峰表示，李克强总理在今年的博鳌亚洲论坛年会上宣布，在今年6月底之前，将再次修订发布外商投资准入负面清单、自由贸易试验区外商投资准入负面清单，进一步缩减负面清单的条目，扩大对外开放的领域。目前，我们正在积极推进相关的修订工作，修订后的清单将于6月底之前公布。

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