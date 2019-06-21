前5月31省份房地产投资榜单出炉！粤苏浙依旧领跑

中新经纬6月21日电 (熊思怡)近日，31省份披露5月房地产开发投资情况。广东、江苏、浙江三省前5月房地产投资额依旧领跑，18省份房地产投资增速跑赢全国。

粤苏浙前5月房地产投资领跑全国

国家统计局数据显示，前5月广东省房地产投资累计值5277.18亿元，领跑全国，江苏省4927.49亿元紧随其后。浙江省虽以3921.19亿元的投资额位列第三，但同广东省、江苏省差距明显。

今年年初浙江省社科院发布《浙江蓝皮书》(2019)时曾指出，因限购、限贷、限售、限价等限制性政策短期不会松动，预计今年浙江房地产开发投资呈现高位降速状态。

值得注意的是，从年度数据看，2014年至2018年，广东、江苏、浙江3省一直稳坐房地产投资前三甲。

易居研究院智库中心研究总监严跃进接受中新经纬客户端采访时表示，对于粤苏浙此类省份来说，经济实力较强，本身具有较好的投资实力。加之近两年规划力度很大，快速发展。

中原地产首席分析师张大伟接受采访时也指出，各省份房地产投资情况受城市经济和容量影响，从全国看，经济活跃区域的房地产总量也高。这两年热点区域开始调控，且本身规模已经很大，热点区域房地产投资增速有所放缓。

一组有意思的数据是，北京市房地产住宅投资占比(房地产住宅投资/房地产投资)最低为54.99%，距离北京不过100多公里的天津市却是另一个极端，房地产住宅投资占比高达82.29%。上海市和江苏省的情况同北京市和天津市有些相似，数据呈现两极特点，房地产住宅投资占比分别为55.63%和78.43%。

18省份房地产投资增速跑赢全国

数据显示，2019年前5月，海南省、青海省、宁夏回族自治区和河北省等4省份房地产投资累计增长为负；另有9省份房地产投资累计增长不超过10%，11省份房地产投资累计增长超过10%但不超过20%，7省份房地产投资累计增长超过20%。

此前，国家统计局公布5月全国房地产开发投资和销售情况显示，2019年1-5月，全国房地产开发投资46075亿元，同比增长11.2%。对比看，2019年前5月18省份房地产投资增速跑赢全国。

严跃进指出，非热点区域投资增速较高，和区域基建有关。过去此类区域交通设施不发达，这两年有所跟进，相关城市基本面有较好改变。尤其是云南等市场，近两年房屋销售非常不错，也会带来资金较快回笼，对房地产市场投资等具有较好意义。

专家：房地产开发投资的拐点已现

中泰证券资管18日撰文指出，乍看之下，今年以来房地产开发数据很积极，但积极的数据背后，未必是企业扩张的雄心壮志。该文援引中信证券房地产行业报告观点，由于越来越多的开发企业不愿意囤积土地，降低单块土地的拿地规模，削减从拿地到开工的时间，加大前期的建设投入，才使得土地市场并不景气的2019年，开发投资仍然维持较高的增速。

恒大经济研究院首席经济学家任泽平18日发表研报指出，从全国来看，土地成交领先房地产投资6-9个月，2018年拿地高峰进入开工、施工期，推动当前投资走强。任泽平认为，目前各线城市投资均已出现见顶迹象。2018年5月以来，300城宅地成交建面累计增速达到32%的高点后持续回落，2019年5月降至5%。从领先指标来看，拿地见顶回落已经一年，决定了当下就是投资拐点。

天风宏观团队17日发布研报称，综合对建安投资和土地购置费的判断，预计房地产开发投资全年增速5.9%-7.6%，均值6.8%。节奏上，预计2季度开始逐季回落，下半年加速回落，主要拖累因素是土地购置费增速的加速下滑。如果后续相关政策再度实质性收紧，全年房地产投资增速大概率回落至6%以下，明年增速也将进一步下滑。(中新经纬APP)

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