人民日报整版讨论“创造更好的数字化生活”

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 09 版）

本期主题：信息化改变社会生活方式

当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，给社会生活带来重大而深远的影响，信息技术已经深度融入人们日常生活之中，创造出更加智能的生活方式。信息化怎样改变生活方式？还将怎样改变生活方式？怎样创造更好的数字化生活？本期观察版刊发的文章，围绕这些问题进行阐述。

——编 者

创造更好的数字化生活（人民观察）

邬贺铨

数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第四十三次《中国互联网络发展状况统计报告》（数据截至2018年12月）

制图：张丹峰

内容提要：在新一轮科技革命浪潮中，人们的生活方式与以往相比发生了巨大改变，这种改变很大程度上是由信息化推动的。世界因信息化而更加多彩，生活因信息化而更加不同。信息化不仅改变着人们的衣食住行，还在不断拓展和满足人们更高层次的需要。新时代，我们要解决好数字鸿沟问题、信息安全问题、应用成本偏高问题、法律法规不健全问题，创造更好的数字化生活。

互联网作为20世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化。我国全功能接入互联网已有25年。截至2018年底，我国网民规模达8.29亿，互联网普及率达59.6%，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。互联网的发展为大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的应用提供了广阔平台，互联网与这些技术结合，推动信息技术发展进入全新阶段。当今时代，信息技术日新月异的发展对经济、政治、文化、社会、军事等领域都产生了十分深刻的影响。信息技术已经渗透到社会生活各个领域，信息化正深刻影响着人们的生活方式，推动形成数字化生活。

信息化正在深刻改变社会生活方式

当前，我们正处在信息化大潮之中，人们的生活方式与以往相比发生了巨大改变，这种改变很大程度上就是由信息化推动的。可以说，世界因信息化而更加多彩，生活因信息化而更加不同。

信息化正在改变人们的衣食住行。信息化的迅猛发展不断改变人们的生活，深刻影响与人们生活息息相关的衣食住行。在“衣”方面，依靠虚拟现实（VR）技术，人们可以在网上通过3D视觉来挑选服饰，通过机器人模特穿戴来观看效果；增强现实（AR）技术可以让人们通过网络直接体验身穿服装的感受。此外，无论是定制服装还是定制鞋子，都可以依托数据库和3D模型库来实现，用批量化的方式生产个性化的服装和鞋子，大大降低生产成本。随着信息技术与生产技术的深度融合，“衣”方面的个性化定制将日益走进大众生活。在“食”方面，农业信息化可及时检测与发现土壤墒情、肥力以及病虫害，助力农业稳产增产；大数据提供精准市场信息，帮助农民增收；物联网与区块链结合，可以监控从农田、牧场到餐桌的整个流通过程，让消费者放心消费。现在，外卖十分流行，手机点餐已成为一些人的一种生活常态。在餐厅，已经可以实现后厨机器人配菜、前台机器人送餐。在“住”方面，智能建筑将物联网、大数据和人工智能技术综合应用到建筑物的设计、运行、维护和管理中。IBM公司认为，到2025年全球联网设备将有1/5用在智能建筑中。智能家居不断提升人们的生活质量，各类家用电器联网后可增加音控或手机遥控功能，照明和空调可识别环境条件自动启动或关闭，电冰箱可以提醒人们所储存食品的保质期，其他一些家居设备将实现安防、节能、娱乐、养老监护等多种功能。可以说，信息化发展将使“住有所居”变为“住有优居”。在“行”方面，智能交通被认为是治理大城市病的重要手段，能有效改善道路通行状况。比如，根据经验设置的红绿灯转换节奏难以适应路况的动态变化，而利用信息技术将摄像头与红绿灯控制系统连接起来，可以实现红绿灯转换的智能化。得益于信息技术的支撑，网约车和共享单车不断发展，方便了人们出行。5G在500公里时速下的通信能力，为未来高铁提速和无人驾驶做好了准备。

信息化正在拓展和满足人们更高层次的需要。按照马斯洛需要层次理论，在人的生理需要之上还有安全的需要、情感和归属的需要、尊重的需要、自我实现的需要。信息化在深刻改变人们衣食住行的同时，还使人们的其他需要得到延伸和拓展，并且得到更好满足。比如，安全是当前人们十分关注的问题，包括人身安全、家庭安全、财产安全、健康保障等，信息化可以有效提高社会治理和公共安全水平。比如，利用遍布道路卡口的传感器和摄像头，可有效检测套牌车、超载车、超速车等，维护交通安全；人脸识别系统能够帮助寻找丢失儿童。再如，在医疗方面，超级计算机和人工智能可以加速药物研制过程，高清视频和可靠的传输系统可以支撑远程医疗，AR技术可以缩短医生培训时间。学习、娱乐、运动、旅游等属于人们更高层次的需要，信息化在这些方面也大有用武之地。比如，语音与文字的互相转换、母语与多种外语的自动翻译已经不是难题，人们可以将讲话实时自动翻译为数十种语言，轻松地与外国朋友交谈。微信等社交软件使人们的沟通交流更加便捷。搜索引擎、慕课等为人们了解世界、学习知识打开了一片新天地。移动互联网与物联网融合能够进一步丰富通信的功能，各种传感器嵌入手机后可以扩展人的感官能力，实现环境感知等功能。

解决好数字化生活面临的问题

信息化对人们生活的影响巨大而深刻，正在带来可以看得见、摸得着、感受得到的数字化生活。新时代，我们要进一步解决好发展数字化生活所面临的问题与挑战，不断满足人民对美好生活的向往。

解决数字鸿沟问题，让越来越多的人享有数字化生活。数字鸿沟又称为信息鸿沟，是指信息技术领域存在的差距，它既存在于信息技术开发领域，也存在于信息技术应用领域。当前，我国不同地区、不同群体、不同领域在信息化方面还存在不小差距。虽然我国互联网普及率逐年提高，但不同人群在信息的掌握、拥有和使用能力方面还存在较大差距，城乡之间、东西部地区之间的信息化发展也很不平衡。贫困人口在信息化方面还面临不少障碍，数字化生活对一些人来说还是可望而不可即的。不能让互联网的高普及率遮蔽了数字鸿沟，必须进一步推动不同地区、不同人群之间信息化均衡发展，让越来越多的人享有数字化生活。

解决信息安全问题，提高数字化生活的安全系数。技术是一把“双刃剑”，应用得当可以造福社会、造福人民，应用不当也会危害社会、危害人民。当前，从整个世界范围来看，网络安全威胁不断增加，信息安全问题日益突出。没有网络安全就没有国家安全，没有信息安全就谈不上让信息化更好造福人民。信息时代，人们享受着数字化生活带来的诸多便利，但网络黑客、互联网诈骗、侵犯个人隐私等又让很多人“中招”。可见，信息化应用越深入，就越要重视信息安全问题。要通过技术、法律等手段解决信息安全问题，让人们更为安全地享有数字化生活。

解决应用成本偏高问题，让老百姓用得起信息服务。创造更好的数字化生活，需要加快信息化服务普及，降低信息化应用成本，让老百姓用得起信息服务。为此，近年来我国已推出许多有效举措。今年，我国进一步推动网络提速降费，中小企业宽带平均资费再降15%，移动网络流量平均资费再降20%以上，针对低收入和老年群体推广“地板价”资费。随着信息技术不断发展，新型信息化应用将不断涌现。要贯彻落实以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让老百姓都能用得起信息服务。

解决法律法规不健全问题，为数字化生活提供法治保障。信息化是事关经济社会发展、事关人民群众工作生活的重大战略问题，信息化的健康发展离不开法律法规保障。当前，数字化正给人们生活方式带来深刻改变。只有健全相关法律法规，才能更好保障数字化生活健康发展。比如，今年1月1日起，我国电子商务法正式施行。电子商务法是调整我国境内通过互联网等信息网络销售商品或提供服务等经营活动的专门法，为电子商务发展提供了法治保障。应全面审视、深入分析信息化发展中的法治问题，不断健全与数字化生活相关的法律法规。

（作者为中国工程院院士）

数字网络世界的雏形已经出现

信息化催生全新生活方式（顺势而为）

文继荣

过去几十年，人类社会经历了激动人心的数字化、网络化和智能化变革，在我们生活的物理世界之上已经出现一个数字网络世界的雏形，人们的很多活动直接发生在数字网络世界中，同时物理世界和数字网络世界被连接起来，线上线下生活紧密交融，数字化生活时代已经到来。从电子商务发展、移动支付普及，到智慧交通智能出行，再到远程教育资源共享，信息化深刻影响人们生活的方方面面。与之前的科技革命和产业革命相比，信息化革命对人们生活的影响范围更广、程度更深。信息化的发展将全方位改变社会面貌，催生全新的生活方式，为我们创造更加美好的生活。

国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展报告（2018年）》显示，截至2018年底，我国网民规模达8.29亿，互联网普及率达59.6%，数字经济规模达3.31万亿、占GDP比重达34.8%。这一系列数字意味着，信息化时代数字中国建设正在带来产业新升级、经济新发展、社会生活新变革。信息化对社会生活的影响是全面而深远的，不仅在衣食住行等方面为我们提供全新的体验，满足人们品质化、多元化、个性化的需求，还能为我们生活在一个更为安全的世界提供保障。更进一步看，信息化还可以使人们生活得更有尊严，更好地满足人们的尊重需求；信息化也为满足人们的自我实现需求提供了更多可能。可以预见，在信息化快速发展的未来，大数据、云计算特别是人工智能、5G技术不断取得新突破，将对社会生活带来更为深远的影响。展望未来，信息化必将为我们创造更加美好的生活。

让信息化为我们创造更加美好生活，需要进一步发展现代信息技术。高性能芯片、基础软件、移动设备、物联网、高速互联网、云计算、大数据平台等技术构建了数字网络世界的基础架构。在需求驱动下，带宽速率、储存能力、计算性能等快速发展，使得海量数据能顺利完成从采集、传输、存储到计算的生命周期。数据作为数字网络世界中的核心资产，具有与物理世界中的物品完全不同的性质。如何保证数据的安全性、真实性、有效性、不可复制性成为数字世界中数据流转的关键问题，而区块链等新技术的出现为解决这些问题提供了新的思路和办法。大数据分析和人工智能等技术近年来快速发展，提供了将数据转化为信息和知识，进而进行决策的工具和方法。虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等技术为人类提供了一个和数字网络世界的互动可视化接口。智能硬件和机器人等技术将数据和智能转化成实际产品，进入人们的生活。这些信息技术的发展程度决定着信息化发展水平，将构成未来信息时代的核心竞争力。我们要统筹布局，加大对信息技术领域基础前沿技术的投入，尤其是发挥企业的创新主体地位和主导作用，构建自主可控的信息技术体系，培育形成具有国际竞争力的产业生态，为未来的数字化生活提供技术支撑。

让信息化为我们创造更加美好生活，离不开法律和文化的支撑。数字网络世界及其与物理世界的交互带来了全新的社会问题，解决这些问题需要国家出台相关政策，构建信息化社会的治理框架，其中最为重要的是法律和文化两个方面的支撑。一方面，信息安全尤其是网络安全是信息化社会的基础。信息采集、传输、存储、使用中的任何安全和隐私顾虑，都会严重影响用户对信息技术的使用。我们要制定相关法律法规，实现依法治网，保障信息基础设施安全，保护用户个人信息安全，规范数据和服务的权责等，切实维护数字网络空间的安全、可靠，让人们对信息技术和产品用得好、用得放心。另一方面，数字网络空间日益成为亿万民众共同的精神家园和虚拟生活空间。正如现实社会一样，文化建设在这里也必不可少。我们要加强管理，深入开展教育和宣传，引导全社会共同营造风清气正的网络世界。

（作者为中国人民大学信息学院院长）

让信息化服务于人（大家手笔）

高新民

上世纪90年代末，一本名为《数字化生存》的书曾经风靡一时，作者在书中对未来的数字化生存方式进行了展望。如今，许多预言早已变成现实。20多年来，信息化所发挥的作用远远超出我们曾经的想象，互联网已成为人们生活不可缺少的一部分。这说明，信息化已经深刻改变人们的生活方式。

我国正式以信息化名义推进信息技术的普及应用是从1993年开始的，在此之前更多的是讲计算机技术应用或微电子技术应用。这个起点的标志是1993年12月国务院成立国民经济信息化联席会议，以统筹规划和协调推进全国信息化工作。当时的国际背景是以互联网为基础的“信息高速公路”建设浪潮开始兴起，而互联网正是推动计算机技术应用转变为信息化的关键因素。我国全功能接入国际互联网25年来，以互联网为基础的信息化极大改变了人们的生活方式、学习方式、娱乐方式、社交方式、工作方式，展现了信息化服务于人的无穷魅力。

今天，人们的衣食住行、工作学习、医疗社保等方面已离不开信息化系统的支撑。比如，截至2018年12月，我国网络购物用户规模达6.1亿，73.6%的网民进行网络购物，网络购物交易规模及其占社会商品零售总额比重均位居全球首位，而且目前仍处于高速增长阶段。社交网络大大方便了人们之间的交流：截至2018年底，微信每月活跃用户超过10亿，每天发送信息450亿次，音视频通话达4.1亿次，这需要高水平云计算保障能力才能做到。信息化对社会就业也产生了重大影响，尽管信息化给一些传统就业岗位带来巨大冲击，但也创造了更多新的就业岗位，而且让人们的就业方式更加灵活。政府信息化已由支撑政府内部业务为主转为服务公众为主，跨部门、跨层级、跨地区的信息交换共享平台和统一公共服务平台实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

虽然我国信息化发展取得很大成就，极大改变了人们的生活方式，但仍然面临发展不平衡、不充分问题。比如，截至2018年12月，我国农村网民规模为2.22亿，占全部网民的26.7%，农村地区互联网普及率仅为38.4%，与城镇地区74.6%的互联网普及率相比落后36.2个百分点。还要看到，我国服务业信息化发展较快，而工业和农业生产型互联网（产业互联网）发展较慢。服务业信息化发展较快主要得益于消费型互联网产业的快速发展，但生产型互联网对经济社会发展具有十分重要的意义，需要加大发展力度。近几年，在物联网和移动通信技术的带动下，生产型互联网发展开始加速。

当前，在以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术的驱动下，信息化正从网络化向智能化方向迈进。网络化阶段的信息化以连接人为主，以原有业务流程软件化为主。进入智能化阶段，网络不仅连接人，还可连接物、流程甚至数据本身，可以处理更为丰富的信息、更为多元的数据，为以大数据为基础的智能分析提供了可能，能够更好服务于人。智能化阶段的信息化在连接万物的基础上形成了智能决策和智能控制能力，在技术上可以逐步实现“机器换人”“算法胜人”。在信息化进入智能化新阶段后，更要深入思考信息化如何更好地服务于人。从技术上看，应该追求机器更智能化、算法更精准化，但在处理机器和人的关系时，仍要坚持以人为核心，智能机器要与人协同，智能算法要与人为善。

信息化只有起点，没有终点。无论信息技术发展到何种程度，都应坚持以人为核心，让信息技术造福全社会，让数字红利惠及每一个人。这才是科技进步的价值追求和意义所在。

（作者为中国互联网协会常务副理事长）

(责编：冯粒、袁勃)