原标题：虚拟现实产业再迎央地政策红利

虚拟现实（VR）产业发展迎来央地新一轮政策加码。《经济参考报》记者20日从2019世界VR产业大会新闻发布会上获悉，2021年我国虚拟现实产业规模将超500亿元。工信部将进一步支持虚拟现实制造业创新中心筹建，重点支持虚拟现实关键共性技术研发和产业化，推动虚拟现实技术在制造、教育、健康等重点领域的应用。江西等地也正在酝酿升级版政策，加快虚拟现实产业布局。此外，5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。

工信部电子信息司副司长吴胜武当天表示，我国已成为全球最重要的虚拟现实终端产品生产地，虚拟现实消费级市场快速培育。虚拟现实产业自2013年开始进入专利快速增长期，关键技术进一步成熟，正在建立覆盖硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节的技术标准体系。据预测，到2021年，我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元，年复合增长率达95.2%。

但他也指出，我国虚拟现实产业还存在关键技术和高端产品供给不足、创新支撑体系不健全、应用生态不完善等问题，需要围绕技术、标准、产品、应用、服务等产业链关键节点，推动虚拟现实产业的健康快速发展。

2018年年底，工信部发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，明确到2020年建设若干个产业技术创新中心，2025年形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业。

记者获悉，工信部将进一步加大政策支持力度，支持虚拟现实制造业创新中心筹建，重点支持虚拟现实关键共性技术研发和产业化，促进产业链关键环节提升；引导地方结合实际出台配套政策和具体落实措施，支持地方建设产业发展公共服务平台；鼓励有条件的地方建立产业应用基地，引导地方开展差异化虚拟现实产业布局，推动虚拟现实技术在制造、教育、文化、健康、商贸等重点领域的应用。

地方也正在加快相关产业布局。江西省工信厅副厅长王亦斌表示，正在抓紧研究出台升级版的江西虚拟现实发展政策，力争用五年左右时间把虚拟现实产业打造成过千亿级高新技术产业，同时，加快推进南昌虚拟现实制造业创新中心建设。

值得关注的是，5G商用为虚拟现实技术在更广泛领域的应用开辟了新天地。今年，中央广播电视总台首次利用“5G+VR”技术对2019年央视春晚进行实时直播；深圳市人民医院借助5G网络完成了我国首例5G+AR/MR远程肝胆外科手术等。未来在5G的协助下，更多需要实时交流、实时交互的行业应用将被实践和推广。（记者 郭倩）

(责编：庄红韬、杨曦)