原标题：八部门开启网剑行动 海外代购将迎严监管

记者20日从市场监管总局获悉，市场监管总局、发展改革委、工业和信息化部等8部门将于6月至11月联合开展2019网络市场监管专项行动（网剑行动），将严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度。

根据8部门联合印发的《2019网络市场监管专项行动（网剑行动）方案》（以下简称“行动方案”），网剑行动共包括着力规范电子商务主体资格，严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，严厉打击不正当竞争行为，深入开展互联网广告整治，依法打击其他各类网络交易违法行为等7项重点任务。

其中，行动方案将加强对手机APP端（网络交易平台、网络订餐平台、在线旅游平台、社交电商、跨境电商以及其他网络市场新模式新业态）违法犯罪行为的研判、监管和打击查处。加大对网络销售单用途商业预付卡违规行为的查处力度。严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度。（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)