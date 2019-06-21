原标题：小微企业金融支持政策持续发力

新一轮金融支持小微企业政策将加码升级。《经济参考报》记者获悉，多部门正就金融支持小微企业展开新一轮部署，筹划一揽子缓解小微企业融资难的重大举措。未来将推动商业银行改变小微企业的贷款方式，推动银行信贷和股权投贷联动，大力发展资本市场。此外，新一轮普惠金融发展规划等重磅文件也将酝酿出台。

在中央层面密集部署的同时，地方相关落实方案也在陆续出台。近段时间，北京、上海、四川等地出台支持小微企业发展相关意见，结合地方特色，提出具体量化目标。业内专家表示，预计后期定向支持措施还将密集出台。

引导长期资本“输血”小微

近期，央行、银保监会等部门针对金融支持小微企业密集发声，谋划新一轮重大举措，鼓励商业银行在小微金融上进一步发力，引导更多长期资本“输血”小微企业，并大力发展资本市场，彻底改变直接融资与间接融资不平衡的格局。

银保监会普惠金融部主任李均锋近日表示，监管层正在推动商业银行对小微企业、科创企业贷款方式的变化，研究小微企业资金长期需求，将进一步推动银行信贷和股权投贷联动。

国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受《经济参考报》记者采访时表示，股权投贷联动不仅有利于解决小微企业融资难题，还将促进小微企业长期可持续发展。一方面，股权融资期限较长，风险偏好更高，可以帮助小微企业优化融资结构，降低债务融资占比和杠杆率，减少本金利息偿付压力，将更多资金投入企业长期发展。另一方面，股权融资收益一般高于固定收益，也有利于银行覆盖风险成本，提高预期收益，将更多资源投入小微企业。

资本市场融资功能也将得到更好发挥。银保监会主席郭树清近日表示，目前信贷在金融融资结构中的占比80%以上，占比过高。既容易造成大中型银行过度挤占信贷资源，又使小微企业和创新型企业缺少必要的孵化资金支持。要大力发展资本市场，彻底改变直接融资与间接融资“一条腿短一条腿长”的不平衡格局。

监管层还将推动商业银行内部机制改革，使商业银行基层形成“敢贷、愿贷、会贷”的机制。李均锋表示，要提高商业银行对于小微企业贷款的不良容忍度，把商业银行对小微企业贷款享受风险优惠额度从500万元提高到1000万元。近日召开的国常会也提出，引导金融机构降低小微企业融资实际利率和综合成本，将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点。

此外，支持小微企业发展的多项重磅文件也正在酝酿中。据李均锋透露，目前，监管层面正在着手制定“中国普惠金融发展规划2021～2030”。另外，将进一步制定文件，更好引导商业银行做好小微金融。

地方方案凸显量化目标

最近一段时间，上海、北京、四川等地纷纷出台了本地区的落实方案，提出具体量化目标，并结合本地区的特点提出有针对性的举措着力缓解小微企业融资难融资贵。

为了加强金融服务民营企业，上海日前出台实施方案，提出了19条措施。上海市金融工作局负责人表示，实施方案注重政策措施具体细化。提出的政策措施重点聚焦于待推进、待落实事项，同时力求具体、有明确的量化目标。

实施方案提出了多项具体量化目标，如将不少于100亿元的再贷款额度聚焦用于重点领域民营小微企业；每年办理民营企业和科技型小微企业再贴现超过150亿元；对支持成效突出的商业银行在200亿元常备借贷便利额度内优先支持；为优质民营中小企业提供信用贷款和担保贷款200亿元；上海市中小微企业政策性融资担保基金信用贷款比重不低于90%等。

地方落实方案也突出了因地制宜的地方特色。北京日前发布了《全面深化北京民营和小微企业金融服务行动方案（2019-2020年）》。北京中关村地区聚集了不少科创型小微企业，为了精准服务这部分企业，中国人民银行营业管理部创新工具，推出专项再贴现“京创通”，再贴现额度上有所倾斜，利率上更为优惠。

另外，地方落实方案也会侧重于发挥地方财政的引导和激励作用。四川最近印发了《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》，制定32条具体财政奖补措施引导金融支持实体经济发展。在激励增加定向贷款方面，对银行业金融机构、小额贷款公司发放的小微企业年度贷款平均余额同比增长超过20%的部分，财政部门按1%对经办金融机构和小额贷款公司给予奖励。

政策组合拳将持续发力

业内专家表示，今年以来，监管高层以及地方政府均出台了多个缓解小微企业融资难融资贵的政策，目前来看，系列支持政策已取得一定效果。不过，考虑到小微企业经营环境仍然较为严峻，预计后期定向措施还将密集出台。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《经济参考报》记者采访时表示，今年一季度末，银行业对小微企业贷款余额同比增速结束了连续五个季度的下滑，较上年末回升0.62个百分点至9.56%。其中，作为政策的主要发力点，普惠小微贷款余额增速为19.1%，较上年末提高3.9个百分点。不过，目前小微企业贷款余额增速仍低于全部贷款余额增速，贷款利率依然偏高，期限结构上也以短期贷款和票据为主。

“造成这些痛点、堵点的原因主要是银行资本金不足、存款增速放缓以及实体经济活力不足，信贷供需两端受到抑制。”王青说，未来监管层或将加大对商业银行通过永续绩、次级债等多渠道补充资本金的支持力度，进一步降准以缓解存款增速偏低对银行信贷投放能力的制约。同时，央行还将适时启动利率并轨进程，打通货币政策传导渠道，引导企业信贷成本适度下行。

曾刚表示，小微企业融资难，主要还是来自两方面原因，一是小微企业融资风险较大，二是小微企业融资运营成本高。“这两个问题，都可以借助金融科技的力量及金融基础设施的完善来缓解。例如，利用互联网大数据、征信系统的完善，对风险成本进行更准确的定价。利用线上信贷服务流程来降低管理成本等。”曾刚说。（记者 汪子旭 张莫 桑彤）

(责编：庄红韬、杨曦)