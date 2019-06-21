境内融资环境持续收紧 6月房企掀起新一轮海外发债潮

原标题：6月房企掀起新一轮海外发债潮

在当前境内发债环境持续收紧的情况下，6月多家房企发起新一轮的海外发债浪潮。据不完全统计，截至6月20日，已经有10余家房企发行及拟发行海外债，预计发行规模将超30亿美元。

6月19日，阳光城集团发布公告称，对两家子公司合共6.75亿元的融资提供担保。6月12日，华南城宣布成功发行于2021年到期的6000万美元优先票据。6月11日，中南建设宣布，其境外全资子公司已完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行。除此之外，雅居乐、蓝光发展、新湖中宝、融信中国等也都宣布完成发行美元债。

今年5月，房企境内融资环境出现收紧。克而瑞地产研究中心分析师房玲认为，这主要由于此前部分房企加大投资力度、土地市场较为火热、部分地价涨幅过快，因而城市出现政策预警，在融资层面出台了一定的限制措施。

在此背景下，5月企业发债规模大幅缩水，克而瑞机构监测的85家典型房企境内外发债总量210.6亿元，环比下降73.1%，为2017年3月以来的最低值。其中，境外债发行量为74亿元，环比下降87%；境内债发行量为136.4亿元，环比下降37%。当月85家典型房企的融资总额为508.16亿元，环比下降54.3%，同比下降40.8%。

房玲指出，从融资成本上来看，6月房企发行的海外债票面成本普遍较高，有些甚至超过了10%，如华南城及新湖中宝的票面利率分别达到了11.875%、11%，若算上综合融资费用，实际成本还将更高。

“对于房企而言，如何融资维持发展才是重中之重，海外发债成本虽高，房企也不得不舍近求远。”房玲表示。

值得注意的是，5月房企海外债加权利率已达为9.8%，随着6月房企发行境外债规模占比及融资利率的双重走高，6月房企整体融资成本将出现较大增幅。

业内预计，今年下半年房地产信贷政策或继续收紧。在境内融资不断收紧的当下，房企发行海外债仍是维持规模增长的必要途径。房玲指出，“未来如何在融资渠道上寻求突破，有效地降杠杆、降负债，将是房企们面临的主要挑战。”（记者 高伟）

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