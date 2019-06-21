原标题：国内油价将迎年内第四次下调

《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，近期国际原油震荡走势明显，受此影响，国内油价将在6月25日迎来今年第四次下调。

油轮遇袭、贸易风险有所释放等消息助推国际油价上涨，但需求疲软始终令国际油价反弹受限。截至6月19日收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.14美元，收于每桶53.76美元，跌幅为0.26%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.32美元，收于每桶61.82美元，跌幅为0.51%。

受此影响，国内参考的变化率稳居负值范围，本轮成品油零售限价下调已成定局。据卓创资讯测算，截至6月19日收盘，国内第7个工作日参考原油变化率为-4.26%，对应汽柴油下调190元/吨，调价窗口为6月25日24时。中宇资讯报告也预计降价幅度在190元/吨。因距离调价窗口尚有3个工作日，按照当前幅度测算，折合成升价，92#汽油及0#柴油分别下跌0.15、0.16元，箱容量在50L左右的小型私家车加满一箱油，车主将少花7.5元。（记者 王璐）

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