原标题：商务部：新版负面清单本月底发布

6月20日，商务部新闻发言人高峰在回应新版外商投资准入负面清单最新进展时明确，正在积极推进相关修订工作，修订后的全国版和自贸试验区版负面清单将于6月底之前公布。

记者了解到，除了负面清单具体限制措施的调整，商务部还将在充分听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制。

商务部研究院国际市场研究部副主任白明表示，在落实方面，此次外资准入负面清单将更加注重与国内法律法规的衔接，从而更好地解决落实落地问题。“随着外商投资法及其配套法规的逐步完善，新版负面清单也有望得到更好落实，外资在准入以及准入后的准营等环节，都有望迎来更大利好。”白明说。

值得注意的是，在负面清单之外，我国也在扩大正面鼓励。记者获悉，商务部会同发改委及相关部门正在制定新的鼓励外商投资产业目录，新版目录将扩大鼓励外商投资的范围，充分发挥外资在传统产业转型升级、新兴产业发展和区域协调发展中的作用。（记者 王文博）

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