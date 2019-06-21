正义的事业是任何人都攻不破的

一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

今天，中国的蓬勃发展、中华民族的伟大复兴，就是合乎逻辑、顺应潮流的正义事业。“正义的事业是任何敌人也攻不破的”。历史和现实已经并将继续证明，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利，任何力量都不能阻挡中华民族实现伟大梦想的步伐。

反之，如果有人脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代，就是要打压、遏制中国的发展壮大，甚至幻想通过威胁、恫吓、讹诈，迫使中国牺牲自己的发展权、损害中国的主权和尊严，必然是危险的战略误判，也注定选错了历史方向。

（一）这段时间以来，美国一些人自己制造的“反转”意味深长。

美国一些人以为通过加征关税就能打击中国经贸，结果今年1至5月，中国货物贸易进出口总值比去年同期增长4.1%，贸易顺差扩大45%；4月，国际货币基金组织将2019年全球经济增速预期下调至国际金融危机以来的最低水平3.3%，却将中国经济增速预期从6.2%上调至6.3%。

美国一些人以为将华为等企业列入“实体清单”，就可以打压中国高科技企业的发展，然而禁令刚下，马来西亚总理马哈蒂尔就公开表示“将尽可能多地使用华为技术”，目前华为已经接连拿下英国、西班牙、俄罗斯的5G订单，实现订单数量已达46个，这比先前宣布的40个5G订单还要多。

美国一些人以为通过极限施压就能逼迫中国妥协，然而，在重大原则上中国决不让步。美方孤立中国的企图反过来孤立了自己，对中国的极限施压不仅引起中国人民的极大反感，也引发美国国内的强烈反弹。最近，包括美国最大超市沃尔玛在内的逾600家公司联名致信美国政府，认为加征关税将打击美国企业和消费者，要求尽快解决中美经贸争端。

这些带有戏剧性的“反转”，粉碎了美国一些人的痴梦，也再清楚不过地表明：美国一些人既高估了自己，也低估了中国。中国是一个响当当的大国，中华民族是有尊严和自信的民族，中国共产党是坚决捍卫人民利益的政党。指望通过对几千亿美元的中国商品加征关税就把中国吓倒，以为采用一些背信弃义的手段就能阻拦中国前进，未免太过自信了！

如今，美国一些人对华贸易战“速胜论”已成幻想，但“吃亏论”还被一些人紧紧抱住不放。这就好比去超市买了100元商品，商品拿在手里，却抱怨自己亏损了100元钱，这一逻辑能成立吗？事实上，美国一些人形形色色的“吃亏论”，“在经济学角度看来属于文盲行为”。美国一些人的战略迷误，首先是从歪曲事实和误判形势开始的。

（二）上世纪40年代末，伴随中国共产党在解放战争中的胜利，美国外交政策圈曾陷入一场激烈争论：“谁失去了中国？”今天，我们仿佛听到了一场新辩论：“谁第二次失去了中国？”

在中美经贸摩擦中，美国一些人除了蛮横无理，还往往借题发挥，对中国的发展道路指指点点，不断炒作所谓“失望论”。这些人炮制所谓的“对华接触政策失败论”，认为美国“未能如愿以偿地将中国改造成一个政治经济开放的国家”。这种论调颇有市场，尽管它的鼓吹者全然不知中美两国为何建交，甚至认为外交就是要以一国模式重塑另一国，就是要消除两国之间所有不同。

不仅如此，还有一些人大言不惭地抛出“美国重建中国论”，把美中贸易逆差等同于“美国送给中国的财富”，认为中国的成功“很大程度上是由美国在中国的投资所推动的”。然而，1987年中国有外资统计以来，中国累计实际利用外资2万多亿美元，其中美国对华投资800多亿美元，仅占到4.06%。800亿美元就想“重建中国”，这是一种多么荒唐的救世主心态？

冷战结束以来，美国成为全球唯一的超级大国，这让美国一些人产生了“历史终结论”的幻觉，不断以美国标准来“改造”其他国家。然而，“认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的”。从阿富汗、伊拉克的“炮弹民主”到一些拉美国家的“休克疗法”，这些国家持续的经济衰退、社会动荡和民不聊生，难道还不足以让美国一些人反躬自省吗？

“现实的成功是最好的理论，没有一种抽象的教条能够和它辩论”。有人估算，发达国家历史上经济增长最快的时期，一个人终其一生实现的生活水平改善，美国大约为1倍，日本为10倍；而中国在短短几十年内，就让超过10亿人的生活水平增长了16倍。这些实实在在的发展成绩，难道还不能让美国一些人有起码的正视和尊重吗？

今天，当美国一些人不停地表达“失望”时，不知道他们在失望什么？难道就是因为“当前中国的制度不是西方哲学和历史的产物”？就是因为美国“首次面对一个非白色人种的大国竞争对手”？他们凭什么以一己之私，要求中国放弃历经千辛万苦探索出来的发展道路？凭什么以心中执念，剥夺近14亿人追求美好生活的发展权利？

（三）事实上，美国一些人根本是“醉翁之意不在酒”，他们的真实目的就是要确保美国永远不可超越的“绝对优势”。正如有评论指出的，如果今天中国还贫穷落后，那么美国对华的态度要好得多；如果中国并非一个人口众多的大国，美国一些人也许就会把“成功发展的案例”慷慨地赠予中国。

最新的一个例子是，今年3月，由美国民意调查公司盖洛普提供数据、一些专家汇编而成的《2019年全球幸福报告》发布。在报告的全球幸福指数排名中，中国排在第93名，而一些政局动荡、饱受战乱之苦的国家都排在前面。这样的排序颇有讽刺意味，足见一些所谓“专家”对中国的误解和偏见之深，以致连最基本的事实也置若罔闻。

由此不难理解，为何美国一些人总是前后不一、自相矛盾。之前批评中国的环境污染，当中国拒绝洋垃圾，又要求中国停止实施有关措施；之前要求中国承担国际责任，当中国提出“一带一路”倡议，又污蔑中国制造“债务陷阱”；之前污蔑中国不尊重知识产权，当中国企业收取专利费时，又大骂中国企业是“专利流氓”……总之，在这些人眼里，中国做什么都不对，怎么看中国都不顺眼。

也不奇怪，美国反自由贸易的急先锋彼得·纳瓦罗在其代表作《致命中国》中，就用夸张、离奇的语言，将美国的失业、贸易失衡等问题统统归咎于中国。然而，用美国同行的话来说，这位“中国问题专家”，“既不懂中文，也没在研究中国上花过多少时间，他甚至连中国都没怎么去过”。难怪麻省理工学院的经济学家西蒙·约翰逊直言，彼得·纳瓦罗对经济的预测“建立在不现实的假设基础上，他们仿佛是来自于另一个星球，对现实一无所知”。

这不禁让人想到了“狼与羊”的故事，当狼想吃掉羊的时候，总是要故意找碴儿。由此不难理解，为何美国一些人露骨地表示，只要中国不放弃“中华民族伟大复兴”，中国就将继续挑战美国在各个层面的统治；为何美国一些人将中国视为“最危险的敌人”，狂妄叫嚣要把中国“打回到第三世界”；为何美国政府甚至在没有任何证据的情况下，不惜动用国家力量来抹黑和打压中国高科技企业。

只是，当美国一些人给中国扣上“修正主义国家”“军事侵略者”“国家资本主义”“侵犯知识产权”“盗窃技术”各种帽子时，他们一定忘了，尽管他们是那只贪得无厌的“狼”，但中国绝不是那只软弱可欺的“羊”。

（四）有学者指出，霸权主义最容易犯的错误，就是目标与能力不匹配，最终失衡摔倒。美国一些人的行为，很像中国《水浒传》中的泼皮牛二，仗着一身蛮力，四处吃拿卡要、经常欺行霸市。在对一些弱小国家屡试不爽后，美国一些人渐渐形成一种思维定式，认为包括中国在内的所有国家都会在其高压下屈服。

然而，新中国是经历过大风大浪的，中国共产党是从艰苦卓绝的斗争中成长壮大的，中华民族是从沧桑巨变中一路走来的。我们历来相信“得道多助，失道寡助”，也从来不接受霸权主义、强权政治那一套。

新中国成立后，以美国为首的西方世界对中国实施全面封锁，采取“公开敌视”和“积极遏制”战略，认为“加速共产主义在中国走下坡路的唯一办法就是让他们难受”，预言中国“最终会卑躬屈节地”“敲山姆大叔的门要求援助”。一方面，在经济上对中国实施禁运和封锁，让中国得不到“具有关键重要性的战略物资”；另一方面，在军事上实施包围，先是在中国周围构建了一个所谓的“新月形包围圈”，随后又出兵朝鲜，把战火烧到鸭绿江。然而，事实让他们失望了。当时“连一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”的新中国，靠着自力更生、艰苦奋斗，顶住了帝国主义经济、军事的全面封锁，不仅把美军打回三八线，还研制出“两弹”，让卫星上了天。

可以说，新中国是在被封锁、制裁、孤立和遏制中，靠着“气概和志气”一步步发展壮大的。在极端困难的条件下，在那么弱小的情况下，我们都能坚定捍卫国家的核心利益和人民根本利益；在实力大大增强的今天，我们又怎么可能接受无理的施压和讹诈？

美国负责亚太事务的前助理国务卿库尔特·坎贝尔和前副国家安全顾问伊莱·拉特纳在《思虑中国》一文中反思道：“美国总是高估自己决定中国发展道路的能力。”今天，美国对中国的误判，实际上也是对广大发展中国家和所有希冀和平、渴望发展的国家的误判——没有一个民族愿意仰人鼻息，没有一个文明甘愿俯仰由人。

（五）人心是最大的政治，正义是最强的力量。一个占世界1/5人口的民族，用不到70年的时间，以超越想象的努力，不仅创造了人类发展奇迹，更让发展成果惠及全球，这就是响当当的正义。

中国的发展，是中国人民干出来的。新中国成立后的前30年，我们建立起比较完整的工业体系和国民经济体系，奠定了改革开放期间进行产业结构调整、提高资源配置效率的坚实基础；改革开放的40年，我们逐步消除计划经济体制弊端，建立起社会主义市场经济体制，优化资源配置，让发展活力竞相迸发、财富源泉竞相涌流……时至今日，上亿流动人口奔波在中国大地，继续上演着“勤劳革命”；移动互联网等新基础设施填平国内发展的洼地，引领新的“产业革命”。中国的发展壮大若与一些发达国家有什么不同，那就是不靠殖民掠夺，不靠依附他国，不靠在全球收取铸币税，更不靠发“战争财”，而是实打实的自力更生、艰苦奋斗。

中国的发展，是为造福全体人民的。诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森曾说，中国没有忽视亚洲经济发展的重要启示，即通过改善民众的生活，能够产生经济回报，尤其是通过改善社会经济结构中最底层民众的生活。据世界银行发布的数据，全球范围内每100人脱贫，就有70多人来自中国。40年间，中国7亿多人脱贫，扣除价格因素，人均收入实际增长20多倍，成就之大，世所罕见。从沿海到内陆，从城市到乡村，通过先富带共富，中国从农业国跨入工业国，从一穷二白迈向全面小康。在此过程中，没有发生经济危机，没有出现一个贫民窟，社会保持和谐稳定，这样的发展道路值得尊重，而没有任何理由让中国改旗易帜、另起炉灶！

中国的发展，也是对世界作出贡献的。2013年以来，中国对世界经济增长的贡献率持续保持在30%左右，始终居世界第一位，2017年更高达34.6%，约为美国的两倍。流向世界的“中国制造”是看得见的，而更多机会则是潜在的。中国已经与共建“一带一路”国家共同建设境外经贸合作区80多个，为当地增加了为数可观的就业岗位，“一带一路”作为国际重要公共产品的角色在凸显。美中贸易全国委员会2017年报告指出，中美经贸关系支持了约260万个美国就业岗位。中国在发展道路上不仰仗他国，在发展成果上与世界共享，这样利己利人的发展，岂容他人抹黑、诋毁？

可以说，今天中国所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。今天中国强大的底气，不仅在于已经成长为世界第二大经济体、第一大工业产品制造国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，不仅因为拥有近14亿人的广阔市场、全世界最完整的工业体系，更在于我们站在了“人心”这一边。近14亿中国人民对美好生活的向往、对国家繁荣富强的渴望，就是中国战胜挑战的最大底气；经济全球化的浩荡潮流、世界人民求发展求合作求繁荣的需要，就是中国勇毅前行的不竭动力。

这也是为什么，当美方肆意挥舞关税大棒，频频对中国“极限施压”时，亿万中国人在网上留言“奉陪到底”；当美国一些人满世界公开抹黑中国，数次被往访国领导人驳斥，指其“搬弄是非”；当美国一些人在不同场合污蔑“一带一路”建设时，许多国家不顾美国“提醒”，积极响应和支持中国倡议。

（六）未来学家约翰·奈斯比特曾直言不讳地指出：“中国对世界的看法是与时俱进的，而西方对中国的看法却是明显落后的。”如今，所有秉持公允态度的人都会承认，需要推倒重来的不是中国的制度和模式，而是美国一些人看待中国的方式。

今天，当美国一些人试图阻遏中国继续向前发展时，应该尊重一个现实：中国人均GDP还不到美国的1/6，过上更好的生活，是中国人民的正当权利，并不需要谁的“恩准”。从“少数人的现代化”走向“多数人的现代化”，这是不可阻挡的历史潮流、也是人类社会的正义事业。美国一些人应该也听到了英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫的这句话：“一个仅占世界人口4%的国家试图维护对其他人的统治权，这是不合法的。”

今天，当美国一些人嫉妒中国许多方面赶超美国时，应该多找自身原因：“美国在242年的建国历史中仅有16年没有打仗”，堪称“世界历史上最好战的国家”。美国前总统卡特说，美国浪费了3万亿美元在军费开支上，“而中国没有将一分钱浪费在战争上，这就是他们在各个方面正走在我们前面的原因。如果拿出这3万亿美元用于美国的基础设施建设，我们将拥有高速铁路、不垮塌的桥梁、良好维护的道路。”

今天，当美国一些人将美国自身问题归咎于别国时，应该听听这一声音：美国哥伦比亚大学可持续发展中心教授兼主任杰弗里·萨克斯指出：“中国不是敌人。这是一个努力通过教育、国际贸易、基础设施投资和改进技术提高生活水平的国家。简而言之，它正在做任何国家在面对贫穷和远远落后于更强大国家的历史现实时应该做的事情。然而，现任美国政府现在的目标是阻止中国的发展，这可能对美国和整个世界都是灾难性的。”

不久前，在第十八届香格里拉对话会上，当谈到如何适应一个更具影响力的中国时，新加坡总理李显龙一针见血：“作为世界头号强国，美国所必须做的调整最为艰难。”这里的艰难，恐怕更多是观念上的。美国一些人不可能永远抱着狭隘的“西方中心论”，完全以西方的经验来理解中国和世界；也不能固守“非此即彼、非黑即白”的观点，认为只要与西方不同，就都是“错的”和“恶的”。

（七）“青山遮不住，毕竟东流去”。登高望远，才能看到何为大势所趋、不可阻挡，何为人心所向、不可逆转。

“将中国视为必须遏制的对手行不通，大国之间应该进行建设性竞争”“与其假装能够在地区和全球治理中拒绝赋予中国重要的角色，不如优雅地承认现实”“对我们这些站在中间的国家，特别是较小的国家来说，我们不希望被迫做出令人反感的选择”……这段时间以来，国际上这样的声音越发清晰，值得所有人特别是美国一些人倾听。

的确，对世界潮流的准确把握，对中华文明的正确理解，是定位中美关系的基本前提。中国是一个有着5000多年历史的文明古国，比现存所有西方国家的历史都要长得多。使这样一个国家变成美国一些人所设想的样子是“不可能完成的任务”。但中国也始终坚信，“宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国”。在中美之间达成共识、实现互利共赢，却是“完全可以实现的任务”。

中美建交40年的历史告诉我们，一个繁荣的中国对美国有利，一个繁荣的美国对中国也有利；中国无意改变美国，也不想取代美国；美国无法左右中国，更不可能阻遏中国的发展。面向未来，是推行单边主义和保护主义，还是坚持开放融通、互利共赢？是走霸权主义的老路，还是走构建人类命运共同体的新路？历史的潮流清晰可见，人心的向背一目了然；中国的立场明确坚定，美方的选择就在脚下。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)