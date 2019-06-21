“看到那些海鲜产品再次出现在关税清单上，我们感到十分震惊。”美国全国渔业协会副总裁罗伯特·德哈恩说。这已不是他第一次出现在美国贸易代表办公室的听证会现场。去年8月，在美国海鲜行业的强烈反对下，部分原产地不在中国的海鲜加工产品被移出美国关税清单。令德哈恩和同行们不解的是：为什么几个月前还被认可的理由，现在又不管用了？
同样带着疑惑再次来到听证会的，还有杰西卡·沃瑟曼。她代表3家都需从中国进口松子的美国中小食品企业。沃瑟曼坦陈，不断为听证会做准备、参加听证大费周折，真正的企业管理者都不希望重复这样的流程。
6月18日，美国贸易代表办公室就拟议中的对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税举行的公开听证会进入第二天，来自出版、化工、海鲜、运动产品等不同行业的美国企业代表分8组阐述了自身看法。“加征关税措施将人为打乱供应链”“将供应链移出中国，我们做不到”，企业代表们如是说。
在听证的问答环节，“为何不将供应链转至越南、墨西哥？”几乎是现场美国政府代表的一个标准问题。现场企业家代表对此颇感无奈。比尔·法格特是俄亥俄州一家画笔生产商的董事长。他告诉现场官员，自己企业所产画笔需要一种特殊猪鬃，全球只有中国西南地区能找到，因此企业从1892年起就在中国有了“供应商”，另找他家一说根本无从谈起。
沃克曼出版公司首席执行官丹尼尔·雷诺德带着几本童书来到听证会。这些童书内有贴纸等可以让小朋友参与动手的设计，属于行业新潮，也对印刷环节提出了更高要求。“独特的设计，创新的材料，再加上严格的装订要求，使得我们只能在中国生产，不存在其他选择。”雷诺德说。据他介绍，近年来，美国童书行业正在复苏，这同互动性增强等创新设计分不开。雷诺德提醒，如果将这些图书产品纳入关税清单，减少美国孩子们的“屏幕时间”恐怕将更加困难。
（本报华盛顿6月20日电）
《 人民日报 》（ 2019年06月21日 03 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】