新华社北京6月20日电 （记者陈炜伟、于佳欣）商务部新闻发言人高峰20日说，中美双方经贸团队牵头人将按照两国元首的重要指示进行沟通。双方经贸团队将认真落实两国元首的重要指示，为大阪峰会期间两国元首会晤做好相关准备。

高峰当日在商务部例行新闻发布会上表示，中方对于中美经贸磋商的基本原则、立场和态度是一贯的、明确的，中方的核心关切必须得到妥善解决。

针对媒体关于“美国政府就拟对3000亿美元中国输美商品加征关税召开听证会”的提问，高峰表示，我们注意到，一段时期以来，美国的进口商、零售商、制造业企业等纷纷表达了反对对中国产品加征关税的意见，也表示了加征关税对美国企业和普通家庭不可避免产生影响的担忧。贸易战没有赢家。如果美方执意采取对华单边贸易措施，必将对自身经济发展和本国人民的福祉产生严重影响。

“中方坚决反对单边加征关税、升级贸易摩擦的贸易霸凌主义做法，将采取必要的反制措施。我们希望美方及早停止错误做法，避免使双方企业和消费者遭受更大损失，甚至对世界经济造成衰退性影响，为通过平等对话解决问题创造必要的条件和氛围。”高峰说。

高峰还表示，中美作为全球最大的两个经济体，经济结构互补，联系非常紧密，双方存在巨大的利益交集。相信双方通过平等对话，照顾彼此合理关切，一定能够找到妥善解决问题的办法。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 04 版）

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