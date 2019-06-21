人民时评：把科创板建设好发展好

通过科创板架起金融资本与科创要素的桥梁，无疑是最能够体现金融对实体经济支持、对高质量发展支持的途径之一

科创板对我们完善资本市场基础性制度建设、深化金融改革开放、推动科技创新都具有重大意义

就市场各方而言，需要既保持热情，又保持理性冷静，共同应对可能出现的各种问题，共同遵循资本市场内在规律

近日，上海证券交易所科创板正式开板。此后，证监会按法定程序同意首批两家企业科创板首次公开发行股票注册。这些标志性时点的接连出现，表明经历7个多月紧张“施工”后，科创板这一资本市场新生事物已近水到渠成。

这200多天里，有关科创板的一举一动、每一次进展，都备受各方关注。科创板之所以如此有“明星效应”，很大程度上是缘于它与生俱来的改革“气质”。设立科创板并试点注册制，是全面深化资本市场改革的重要突破口，主要承担着两项重要使命。

其一，是支持有发展潜力、市场认可度高的科创企业发展壮大。为什么要让科创板承担这样的使命？从宏观经济背景来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一阶段的迫切要求，就是加快新旧动能的转换，深化结构调整，增强科技创新在经济发展中的作用，增强企业家在创新中的引领作用。金融业要加大对经济高质量发展的支持，就是要增强与高质量发展要求的适配性，通过金融资源的合理高效配置，推动经济高质量发展。

由此再来看科创板，其本质意义就是推进金融供给侧结构性改革、促进科技与资本深度融合、引领经济发展向创新驱动转型。通过改革，增强资本市场对科创企业的包容性，允许未盈利企业、同股不同权企业、红筹企业发行上市，进一步畅通科技、资本和实体经济的循环机制，加速科技成果向现实生产力转化。服务实体经济发展是资本市场的天然使命，但在不同发展阶段，这一使命的具体内涵也在不断变化。当下，通过科创板架起金融资本与科创要素的桥梁，无疑是最能够体现金融对实体经济支持、对高质量发展支持的途径之一。

其二，发挥改革试验田的作用。科创板的整体制度设计公布时，很多人都惊讶于改革的力度和深度。从中国的国情和发展阶段出发，借鉴成熟市场经验，在发行上市、保荐承销、市场化定价、交易、退市等方面进行制度改革的先试先行，并及时总结评估，形成可复制可推广的经验。这表明，科创板不是孤立一招，而是着眼于资本市场发展大局而落下的一子。科创板不是简单增加一个“板”，它的核心在于制度创新、在于改革，对我们完善资本市场基础性制度建设、深化金融改革开放、推动科技创新都具有重大意义。

当然，设立科创板并试点注册制是一个全新探索，可能会遇到各种各样的困难和挑战。对此，要做好充分准备。根本的应对之策，是完善法制、加大违法成本和监管执法力度，切实树立以信息披露为中心的监管理念，全面建立严格的信息披露体系，完善市场激励约束机制，压实中介机构责任，给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。同时，积极推动增加司法供给，大幅提升违法违规成本，严厉打击虚假披露、欺诈发行等各种乱象，净化市场生态。

就市场各方而言，需要既保持热情，又保持理性冷静，共同应对可能出现的各种问题，共同遵循资本市场内在规律，一起携手把科创板建设好、发展好。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)