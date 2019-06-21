夜经济成为城市“软实力”

【现象】最近，在各地出台的新一轮促消费政策中，“培育夜经济”一词频频出现。北京、上海、天津、重庆等城市纷纷推出举措，提出要建立夜间经济示范街、地标型夜市。数据显示，今年“五一”小长假，夜间消费金额占全天的29.92%。总体看，我国夜间经济已由早期的灯光夜市转变为包括“食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场。
【点评】城市的夜幕下，蕴藏着一片巨大的、有包容性的消费场景：夜间经济。
夜生活古已有之，但“夜间经济”一词历史并不长。这一经济学概念自20世纪70年代诞生之际起，就有着鲜明的拉动内需、促进消费等导向。如今，它更成为衡量城市繁荣、生活舒适度与便利度的重要指标之一。2017年，上海地铁线逢周末、节假日前最后一个工作日延长运营1小时，就引发不少讨论：多出来1小时，将为上海“夜间经济”带来哪些变化？
夜经济带来的一个典型变化，就是“深夜食堂”的兴起。统计显示，2018年国内夜间餐饮消费额较上年增长47%。究其原因，与人们作息整体推后不无关系。有调查显示，上海双职工家庭7点后才能吃上晚餐者达到近42%，这意味着餐饮、休闲、娱乐都要推迟，催生更多“夜猫子”，也推动了城市消费格局的变迁。尤其是当80后、90后年轻人成为消费主力军，他们对夜市、夜场电影等有着更强烈需求。24小时便利店，是租房时的重要参考；24小时不打烊书店，也是年轻人晚上活动的重要场所。这些新生事物，推动消费时空悄然变化。
夜经济，是城市活力的重要指标。有研究者发现，全国夜间经济消费东西差异明显，北京与东南沿海最活跃。这对于忙着引才的各地，或许也构成启示：既然年轻人喜欢夜经济，那么打造更有吸引力的城市夜经济，培育更适合年轻人居住的休闲环境，也能成为一种“软实力”。当然，点亮城市的灯光，更要做强夜经济的产业基础，这是因为，夜经济的繁荣说到底是以第三产业的发达为支撑的。因此，我们既需要在城市发展中积极引导，也要给予各种业态充分的生长空间。
夜经济，也需要城市治理升级。比如，公共交通的运营时刻与便利程度直接影响人们的夜间出行。不论是消费者，还是餐饮、休闲领域的服务人员，都仰赖便利的公共交通。如果他们都不得不赶着时间回家，夜经济便无从谈起，这是需要十分注意的一个细节。除此之外，治安状况和停车便利程度等，也都是提升夜经济品质的必需品。最近，上海借鉴国际经验，建立了“夜间区长”和“夜生活首席执行官”制度，这意味着夜经济的城市竞争，正进一步拓展到治理层面。
一方面，夜经济需求比想象的更旺盛，增长潜力十分巨大；另一方面，诸多有价值的商业与文化资源，还有待激发。在餐饮消费、购物消费与城市灯光秀之外，如何给消费者创造更加多元、差异的夜间消费场景，或将成为城市竞争的一条新赛道。
《 人民日报 》（ 2019年06月21日 05 版）
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