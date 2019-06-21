开启中非经贸合作新航程

首届中国—非洲经贸博览会将于6月27日在湖南长沙拉开帷幕，中非友好大家庭届时齐聚星城，奏响合作发展新旋律。

去年9月，中非合作论坛北京峰会，描绘了一幅中非人民心手相连一家亲的动人画卷。“中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非‘十大合作计划’基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施‘八大行动’”，习近平主席的铿锵话语，向世界展示共筑更加紧密的中非命运共同体的决心和信心。

在华设立中国—非洲经贸博览会，是“八大行动”项下第一条具体举措。14场活动、53个非洲国家、万余名嘉宾……首届博览会致力于汇聚更多资源，调动更多力量，为新时代中非经贸合作发展注入强劲动力。

中非经贸合作的巨轮，从湘江之滨开启新航程。

合作共赢，中非经贸硕果累累

6月12日零时50分，中部首条直飞肯尼亚、湖南首条直飞非洲的定期航班开通：中国南方航空CZ6043航班从长沙黄花国际机场腾空而起，飞向素有“东非小巴黎”之称的肯尼亚首都内罗毕。

有个数据值得关注：这趟航班，首航客座率即超过96%。“非洲已成‘热土’，不再是旅游‘冷门’。”湖南三和国际旅行社运营总监王彝斌说，他带领60多人的游客团队乘坐了首航航班。南方航空发布开通新航线消息的两周内，三和国际旅行社便接到150多名游客报名，“为此，公司迅速调整产品结构，将非洲旅游产品常态化运营。”

旅客购票踊跃，货运订单也不断涌来。目前，航空公司已收到国内多家企业的服装、假发、农机配件等货运订单和非洲企业的鲜花、咖啡订单。“以前我们往返肯尼亚的货物，都要通过广州集散。现在货物可以直接在长沙进出关，物流效率高了，货运成本低了。”非洲一家互联网电商平台副总裁宋金伟兴奋地说。

中非这条“空中桥梁”的火热场景，是中非经贸合作向全方位、多层次、宽领域发展的一个生动缩影。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国秉持真实亲诚理念和正确义利观，紧紧围绕中非共建“一带一路”，全面落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”，抓紧落实论坛北京峰会“八大行动”，推动中非经贸合作取得累累硕果。

贸易合作稳中向好。数据显示，中国已经连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国，2018年中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%；贸易结构持续优化，机电产品、高新技术产品对非出口金额占我国对非出口总额的56%；中国自非洲的非资源类产品进口也显著增加，2018年我国自非进口同比增长32%，其中农产品增长22%。

基础设施合作亮点纷呈。由中国水电五局总承包建设、科特迪瓦国家能源平衡战略的核心项目苏布雷水电站，是科特迪瓦规模最大的水电站。该电站首台机组自2018年5月发电以来，已累计持续提供稳定的清洁能源超过20亿千瓦时，不仅大大提高了水电在科特迪瓦电力组成中的比例，而且使科特迪瓦实现电力出口。

近年来，中国企业积极参与非洲基础设施建设，在轨道交通、港口、航空、电力等领域实施了一大批重大项目，为非洲互联互通发展作出了重要贡献，也带动了中国的技术、装备、标准和服务加快走进非洲。

产业投资深度融合。截至2018年底，我国在非洲设立的各类企业超过了3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元。境外合作区已经成为中国对非投资重要依托，推动中国对非产业链整合投资加快增长，产业集聚效应逐步显现，形成了制造装备、轻工纺织、家用电器等多个产业群，大大提升了当地工业化水平、产业配套和出口创汇能力。

新兴合作领域方兴未艾。中国金融机构已在非洲设立了10多家分行。南非等8国将人民币纳入外汇储备。我国还与赞比亚建立了人民币清算安排，与摩洛哥等4国签署了本币互换协议。跨境电商合作等新业态合作也快速发展。

增进福祉，实惠看得见、摸得着

去年11月开始，在中联重科湖南长沙麓谷工业园的车间、会议室、食堂，总能看见成群结队的非洲人。这是“发展中国家工程机械运用与维护技术培训班”的学生，来自非洲国家布基纳法索。他们利用半年时间，了解工程机械产业发展现状与前景、学习掌握常用工程机械的运用与维护技术。

“我们带他们去生产车间参观，手把手教他们操作，讲解关键技术，毫无保留。”培训班讲师之一、在非洲工作近10年的中联重科员工熊传豫说：“我们在非洲重点关注民生工程，如修水电站、修公路铁路和机场等，想让他们过上跟我们一样的生活。”

在非工作多年，有一幕场景让熊传豫印象深刻：在修建蒙巴萨港口液化天然气项目时，附近一位居民兴奋地对他说：“几年后，我们会和中国大城市一样用上天然气，太感谢你们了！”

“中国坚持把中非人民利益放在首位，为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民。”中非经贸在合作共赢中不断做大蛋糕，提高合作质量和水平，稳步迈向更高水平，给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。

商品互通有无，让中非消费者选择更丰富。

“中国大船为我们带来优质的中国商品，解决了我们日常所需，让我们的日子越过越好。”南非德班码头工作人员菲丽说，近年来，在德班港停靠的中国企业船只逐渐多起来。“中国大船见证非中友谊不断升级，也见证了非中经济的共同发展。”

6月17日6时30分，2760枝玫瑰鲜切花搭乘内罗毕直飞长沙的航班运抵长沙机场口岸。肯尼亚首都内罗毕被誉为“阳光下的花城”，鲜花特别是玫瑰深受世界各地消费者欢迎。此次运抵长沙的鲜花共11个品种，包括白、黄、深红、粉红等多种颜色，最快14个小时就可以跟湖南的“爱花”消费者见面。

投资务实推进，给非洲发展注入新活力。

东非岛国马达加斯加，是非洲杂交水稻种植面积最大、产量最高的国家，平均单产比当地品种高出1倍以上。巨变背后，离不开湖南省农科院和袁氏种业多位专家多年接力推广。“中国的杂交水稻在马达加斯加的种植面积越来越大，人民已基本摆脱饥饿。”马达加斯加一位官员对中国杂交稻由衷点赞。

推动基建提速，刷新非洲人民美好生活。

“中国企业让我们看上了电视节目。当世界的窗口在眼前打开，就有了继续奋斗下去的动力。”卢旺达首都基加利居民恩塔基卢提马纳说。中国企业四达时代集团在非洲承建的“万村通”项目，努力让非洲25个国家的1万多个村落居民，实现收看卫星电视节目的梦想。

水能资源排名非洲第三的喀麦隆，因种种原因，水能资源利用率不足5%，全国电力接入率不足30%。拥有足够的电能一直是喀麦隆人民的梦想。中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司发挥“懂水熟电”的优势，规划为喀麦隆建设四个水电站，总装机将近2000兆瓦。全部建好后，将有效改善喀麦隆电力紧缺的现状，点亮更多当地人的生活。

“中国的发展惠及非洲。”南非国家规划委员会委员米丽亚姆·奥尔特曼表示，来自中国的投资增强了非洲的“造血”能力，帮助非洲更好地融入全球价值链。在南非，中国企业同非洲工业化和城市化需求对接，提供品质优良、价格合适的产品和装备，不但有力带动当地经济发展，也带来更多的投资、管理经验以及创新活力。

经贸先行，谱写中非命运共同体新篇章

中国—非洲经贸博览会进入倒计时，企业已摩拳擦掌，准备一展身手。

“希望通过这次契机，能直接走入非洲市场。也希望能获取一定订单量，直接出口到非洲，更深入地了解非洲人民的需求。”湖南醴陵陶瓷企业华联瓷业现货销售中心经理许玲芳说。去年，该企业在非洲市场销售额超过1000万元，今年又专门针对非洲人民的生活习惯、文化特色和喜好，展开设计和营销。

另一家醴陵陶瓷企业陶润实业也在积极准备。该企业经过半个多月的反复讨论，烧制出30款红褐斑点相间的炻瓷产品，涵盖壶、瓶、杯、盘、碗，并命名为“奔放”。这套产品完全根据非洲家庭进行设计定位，期待在博览会上获得非洲友人青睐。

当前，中国和非洲国家都希望加强发展战略对接，深挖合作潜力，激发发展活力，打造新增长点，以更多合作成果更好地带动各自经济社会发展。中国—非洲经贸博览会，正是顺应新时代中非经贸发展新趋势、新特点、新需求而打造的综合性中非经贸合作新机制、中非合作论坛经贸举措落实新平台、地方对非经贸合作新窗口。

聚焦经贸、注重实效，本届博览会主办方下足了功夫。在活动设计安排上，始终把握一个“实”字，推动中非在贸易、农业、制造业、服务业、金融业以及基础设施等领域的合作取得新突破，形成一批实实在在的成果。博览会期间，将举办14场活动和五大板块的展览展示，内容丰富，形式多样。

博览会还有不少创新亮点。比如，体现“互联网+”，打造永不落幕的博览会。主办方通过网上博览会的数字平台，把中非经贸合作的信息、项目、政策、机制放在网上平台。闭会期间，中非双方企业、中非双方地方政府都可以在数字平台上进行对接。主办方还在线下打造了非洲商品展销馆，非洲商品能够长期在此展销，帮助更多非洲商品走进湖南、走进中国。

“中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。”看未来，中非经贸合作前景广阔、大有可为。

位于湖南长沙后湖的湖南—非洲企业合作中心，自今年2月启动全球招商工作以来，吸引了来自贝宁、加蓬、肯尼亚、刚果（金）、喀麦隆等14个国家的青年入驻。“湖南的机械设备和网络通信技术发达，希望能尽快引入到我们国家。”来自刚果（金）、从事IT行业的伊莎是最早一批入驻的青年。在她的家乡，这些技术还不成熟，价格昂贵。也正因如此，她对创业前景信心满满。

湖南长沙高桥大市场见证了中非贸易往来的巨大潜力。市场里的商户，把中国玻璃器皿、厨具、陶瓷、文体用品、玩具、医疗器械等日用品，销往尼日利亚等10多个非洲国家，年交易总额达5亿元；同时，引进非洲产品经营，埃塞俄比亚的耶加雪啡咖啡豆、乌干达的罗布斯塔咖啡豆、南非的红酒……年销售额超过1亿元。

我们期待，中非各方充分利用中国—非洲经贸博览会平台，交流合作信息，对接合作需求，让中非经贸合作的巨轮满载成果起航，为推动共筑更加紧密的中非命运共同体做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)