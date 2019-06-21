他有双“超精密机械手”

魏红权正在检测精密结构件。

一块半精加工的零件，研磨十余分钟后，像变魔术般，表面平整光亮如镜！当零件表面清晰地反照出操作台上的图案和文字时，现场响起热烈的掌声……在一次“大国工匠进校园”的活动上，魏红权现场展示“绝活”，引得台下观众赞叹不已。凭着一双神奇的“超精密机械手”，中国兵器工业集团武汉重型机床集团钳工魏红权荣获2019年全国“最美职工”和“全国五一劳动奖章”。

“他的手研磨能达到什么精度？头发丝直径的1/70，远远超过机械设备！”说起“魏大师”，武重集团有限公司机加公司党总支书记田学涛一脸的钦佩，有时候，机器加工达不到的精度，只有魏红权的手能达到。

2010年，武重集团承接了某工程的加工项目，涉及世界前沿技术。由于核心运动部件的精度极高，加工难度非常大。“比如两个齿轮之间，要求几乎完全没有间隙，但齿轮咬合太紧很容易卡住，如何顺畅传送？解决好这个难题，要求齿轮间的正负误差不能超过3秒。”魏红权说，他们一般用度作为角度单位，1度的1/60为1分，1分的1/60为1秒，误差不超过3秒，难度可想而知。

魏红权认真分析核心运动部件图纸和工艺要求，反复推敲，从加工方法、测量手段到使用的各种工具都琢磨出一套完整的加工方案。为保证装配周期，减少干扰，他白天主要完成准备工作，晚上开始操作。经过不断尝试，小心翼翼地研磨，尺度精度和角度精度一点点向设计要求靠近，一周后他终于啃下这块“硬骨头”，产品达到设计要求，顺利通过检测。

在武重集团，许多重要装备出厂前，魏红权的双手就是最后一道关口。他的“超精密机械手”是达到设计精度的最后保证。

过去，有些舰艇的螺旋桨噪音大，而噪音大的原因就是一些零部件的精度不够。魏红权苦心研究，自创研磨加工方法，成功解决了国家“863”计划项目中七轴五联动车铣复合立式加工机床铣轴、万能旋转摇摆铣头精度超差难题。该机床可广泛用于大型舰艇螺旋桨加工，2012年荣获国家科学技术进步二等奖。

日复一日，魏红权苦练技术，练就了绝活，也练就了信心。他清楚地记得，2016年，武重集团与意大利某老牌重型机械生产企业合作生产一台重型镗床。当时核心部件由意方提供，当设备装配完成进入检测阶段时，魏红权发现设备精度达不到要求，问题出在意方的核心部件上。意方将其部件运回国内检修，但检修之后运到武重，其设备精度还是不合格。

这下意方技术人员火了，他们坚持认为，自己的部件没问题，是检测仪器有问题，才发生“误判”。魏红权据理力争，用国际认可的先进检测仪器出具检测报告，意方才承认自己部件存在瑕疵。最终，魏红权用自己高超的技术，修复了该部件，圆满交付了订单。

类似的机床产品综合精度超差的质量难题，近年来魏红权已解决了300多个。在一次次攻坚克难中，他先后获得“中国兵器工业集团首席技师”“全国技术能手”等数十个荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。如今，50多岁的魏红权已经收了10多个徒弟，建立了自己的“创新工作室”。“艺无止境，我还将继续钻研下去。”魏红权说。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)