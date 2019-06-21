6月20日，中国宏观经济研究院举办中美贸易摩擦关键议题研讨会。与会专家认为，美国挑起的经贸摩擦破坏世界经济体系，单边主义注定淹没在经济全球化发展潮流中。中国有信心有底气有能力应对挑战，推动经济高质量发展。

美国挑起的经贸摩擦挫伤全球经济信心，并不能增进美国利益

中国宏观经济研究院副院长毕吉耀表示，美国单方面挑起贸易争端，给世界经济增长、多边贸易体制权威和全球产业链正常运转蒙上阴影。

5月，摩根大通全球综合采购经理指数自2012年12月以来首次进入收缩区间。近日，世界银行发布《全球经济展望》报告，将2019年全球经济增长预期在1月下调至2.9%的基础上，进一步下调至2.6%，并警告全球经济面临重大下行风险。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所所长臧跃茹认为，美国挑起的经贸摩擦是殃及全球各大经济体、严重损害各国人民福祉的以邻为壑的行为，它挫伤全球实体经济信心、加剧大宗商品和金融市场波动、破坏全球市场运行规则。

中国宏观经济研究院经济研究所所长孙学工表示，以资源配置、专业化分工、规模经济效应和需求多样化为驱动力的经济全球化是不可阻挡的历史潮流。而美国到处挥舞“关税大棒”，挑起贸易摩擦，破坏全球和区域贸易安排，严重破坏全球供应链和交易体系。美国阻挡经济全球化的行为损人不利己。

“美国将贸易战升级为科技战，在中美企业合作和科技交流领域采取种种限制行为，不仅破坏市场规则和契约精神，更破坏科学家为人类进步而自由选择的国际学术秩序，降低了美国对国际高端人才的吸引力。”中国宏观经济研究院首席专家陈东琪认为，美国政府以“美国优先”为目的、利用经济霸权将关税武器化的做法，践踏了市场规则，破坏了世界经济秩序。

中国宏观经济研究院对外经济研究所所长叶辅靖认为，运用保护主义手段，利用贸易战迫使别国屈服、让利于美国，这套逻辑体现的是霸权的傲慢。美国在对外经贸关系中实施“长臂管辖”，将国际规则和自由贸易理念抛在脑后，出于政治目的实施单边制裁的做法屡见不鲜。

“美国政府挥舞关税大棒四面出击，并不能增进美国利益。相反，这种做法正在透支美国的信誉、动摇美国的吸引力。”叶辅靖表示。

中美经贸合作是一种双赢关系，解决贸易不平衡问题需双方相向而行

“事实证明，中美经贸合作是一种双赢关系，美国政府、企业和国民从中得到了实实在在的好处，‘美国吃亏论’是根本站不住脚的。”毕吉耀说，对华经贸合作为美企提供了大量商机，促进了美国经济增长、就业增加、物价稳定和产业升级，吸收中国投资则促进了美国金融稳定。

中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力认为，共同发展是不可阻挡的时代潮流。以美国企业苹果公司为例，全球200多家企业为其提供原材料和组装制造，占其原材料制造和组装采购金额的98%，而这些品牌供应商已广泛分布在中国大陆，发达国家和发展中国家融合嵌入的供应链创新链格局已经形成。

解决贸易不平衡问题需要中美双方共同努力、相向而行。“作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，只有中美两国共同努力，才能走出一条有利两国、惠及世界的合作新路。全球市场足够大，容得下中美两国共同发展。”毕吉耀说。

中国有信心有底气有能力应对挑战，推动经济高质量发展

专家表示，虽然美国技术封锁等保护主义行径会使我国发展暂时遭遇困难，但中国有信心有底气有能力应对挑战，通过科技创新和产业升级，来推动经济高质量发展。

“美国对华技术封锁和非法断供，不会阻碍中国经济前进的步伐，更不会动摇中国在全球供应链中的地位。”中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所所长黄汉权认为，从产业体系来看，中国具备完备的工业体系、竞争力强的产业集群和数量众多的科技人才储备，这为科技创新提供了丰富载体。同时，我国拥有近14亿人口的庞大消费市场，这为科技成果产业化提供了广阔的市场空间。

专家们认为，在美国霸凌主义极限施压下，我们不能怕、不能躲，要依法合规反制，化危为机，争取战略主动。

在陈东琪看来，在美国关门、砌围墙时，我们要更加积极地扩大对外开放，更加积极地引进外资、先进技术和高端人才，不断提高“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力。“通过扩大开放，做大做强国家实力，既能提高经贸科技的自卫反击能力，又能赢得更多的国际支持和合作，增强高质量发展的驱动力。”

臧跃茹认为，目前我国商品市场规模居全球第二，即将成为全球第一，要用好国内市场资源，发挥国内市场潜力，稳定国内投资消费。同时，要推进市场体系建设，完善国内市场规则，形成强大市场能力。加快市场对外开放，捍卫全球公平交易规则。

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)