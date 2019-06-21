十七家中国研究机构跻身全球百强

本报北京6月20日电 （记者喻思南）英国《自然》杂志20日发布了2019自然指数年度榜单，中国机构表现优异，17家机构跻身全球百强，其中中国科学院连续7年位列首位。
自然指数根据全球82种顶级期刊，统计各大高校、科研机构（国家）在国际上最具影响力学术期刊上发表论文数量的数据库。运用该数据库，可以根据各机构的论文发表数量及类别来排名。本次自然指数基于2018年1月1日至12月31日的统计数据。
榜单显示，全球机构百强中美国有43家，中国有17家。中国10家领先的机构为中科院、北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学、中国科学院大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学和南开大学。化学是中国实力最强的学科，有5家机构跻身化学科研产出全球前10。
国家排行中，美国、中国和德国位居前3。根据调整后的2018年分数计量值（FC），排名前10的国家中只有中国和澳大利亚实现了科研产出的正增长。
此外，过去3年，分数计量值增幅最大的50家机构中有43家中国机构，并且包揽前10位。前5位的机构是中国科学院大学、上海交通大学、清华大学、南京大学和四川大学。
2014年11月，自然指数首次发布，采用多种计算论文产出的方法，其中论文计数（AC）指不论一篇文章有一个还是多个作者，每位作者所在的国家或机构都获得1个论文计数分值；分数式计量则考虑了每位论文作者的相对贡献。
2019自然指数年度榜单首次推出经过归一化计算的大学科研机构榜单，主要考虑一家机构已发表高质量科研论文的数量，在其领域论文总产出中所占的比例。
本版制图：沈亦伶
《 人民日报 》（ 2019年06月21日 12 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】