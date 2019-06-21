“美国一些人把贸易壁垒作为一种政治武器，威逼他国按照美国的意愿行事，这是非常危险的。”美中关系布什基金会主席尼尔·布什近日在接受本报记者采访时表示，美中双方存在一些分歧很正常，但对话磋商才是解决问题的唯一正确办法，而不是恣意挥舞关税大棒。

尼尔·布什是美国前总统乔治·布什第三子，长期处在观察中国的最前沿。他认为，贸易战对于美中两国乃至世界来说都是消极的。美中两国间确实存在一些分歧，如在知识产权保护方面，但应该看到，中国在各方面正变得越来越成熟，知识产权保护是中国政府的高度优先事项，正在非常稳步地向前推进，问题将随着时间的推移而解决，并不是靠加征关税就能解决的。

“近年来，中国持续成为世界经济增长的重要引擎，但是从来没有把自己的意志强加给其他国家。”尼尔·布什指出，当前的美国政坛存在一种怪象，一些人把炮轰中国作为赢取政治利益的方式。他说：“这从根本上反映了美国民主的弊端。我们的制度往往会阻碍政客做正确的事、勇敢的事，而只能做阻力最小、最容易得到选票的事。政客们为了得到选票，说什么都可以。因此我们看到，类似‘中国是美国问题的根源’等论调铺天盖地地涌向普通民众。”

尼尔·布什认为，当前美国国内质疑中国的倾向，本质上是因为一些人的霸权心态在作祟，他们持续向民众传播有害信息，把中国当成了美国国内问题的替罪羊。他说：“美国一些人怀有一种‘美国霸权’心态，只希望美国是最大的、最强的，他们把中国的快速发展当成美国经济和国家安全威胁。这显然是错误的。”

今年是中美建交40周年。尼尔·布什表示，40年来美中关系的发展给双方都带来了巨大利益。“美国是双边关系的明显受益者。美国的国内生产总值在过去40年增长巨大，这得益于全球化，得益于美中关系的发展。同时，中国经济在过去40年也迅速增长。显然，美中关系对于双方来说都是非常有益的。”

“40年前美国和中国建立外交关系，这改变了这两个国家，也改变了世界。双方致力于合作，这将给全世界各地的人们带来和平和繁荣。”尼尔·布什说，两国人民的友谊始终是两国关系发展的源头活水，“如今，美中关系面临巨大的挑战，我将继续不遗余力地帮助美国人了解真实的中国。美中关系不是零和博弈，两国合作才是唯一正确的选择”。

（本报亚特兰大6月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月21日 16 版）

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