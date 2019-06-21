别让新职业再现“用工荒”

新职业大批涌现，能有力缓解目前的就业总量压力。未来，提高其就业吸纳能力，还有赖于新行业保持澎湃动力；有赖于全社会转变择业、培训、用人理念，让人力资源市场的发展与经济结构调整同步

全国数字化管理师已超过100万！自4月被纳入国家职业大典，短短3个月内，这个中国首创的新职业从业人员增长超30万，且仍在快速增长中。

在我国就业形势面临总量压力，高校毕业生总数再创新高的背景下，新职业的涌现，相当于在求职市场下起了一场“红包雨”——4月份以来，各类新职业“就业景气报告”纷纷出台：未来5年，物联网安装调试员需求量近500万人；数字化管理师将遍布全部一级行业和96个二级行业；目前，人工智能工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员严重短缺……一大批新职业、新机遇、新选择正在向求职者招手。

如何迎好这场“红包雨”，有效缓解就业总量压力？

面对新职业，求职者不妨主动出击，提升职业新技能。13个新职业中，既有人工智能工程技术人员、大数据工程技术人员等专业性极强的岗位，也有物联网安装调试员、数字化管理师等强调综合能力的岗位。对求职者尤其是高校毕业生而言，这些要求综合能力的岗位尚未有对口专业，求职者须立足自身专业背景，主动学习，力争在蓝海期进入这一行业，与行业共同成长。

面对新职业，企业可试着“降降标准”，舍弃高薪挖人模式，把“老”员工培训成“新”能人。随着经济结构转型升级，对工业机器人系统操作员、系统运维员等新职业的需求量呈现爆发式增长，用工严重供不应求。求人难、“挖”人贵，企业若能把同样的成本投入员工培训，不仅降低人力成本，从长远看还可以扩大从业群体，提高人力资源市场活跃度和竞争性，提高企业用人的主动性。

面对新职业，政府管理部门步子得跟上，相关支持政策最好做到多、快、好、准。比如，企业花钱搞培训，输送新职业人才，管理部门相关财税补贴政策应该做到易申请、好落实。再如，职业技术学院在专业设置、技能内容等方面紧跟市场需求，重点课题审批、重要奖项评比等方面就应予以倾斜。

总之，要想办法让新职业的需求更快、更准、更多地得到满足，不让求职难与招工难矛盾现象在新职业领域再次出现。

当然，想让新职业“红包雨”下大、下久，从根本上还有赖于新行业保持澎湃动力，新岗位保持生机活力。

首先，要继续从经济结构转型中挖掘就业潜能。详细分析，这批新职业都源自新产业、新业态、新模式。未来相当长一段时间，经济结构调整还将持续深入，有些新职业会从中自发生长，还有一些需要有计划地设计、培育，满足经济转型所需。

其次，相关制度要完善跟进。各大高校在设定专业时要更加灵活地适应经济结构、产业转型升级，培养更多高素质劳动者。新职业从业者的劳动保护、休息、福利保障制度等也需要同步调整完善。

第三，我国现有的职业培训要尽快补上通识教育短板。目前，我国职业培训体系中，对专业技术、技能的培训存在实操性不强、知识体系更新不及时等问题，对通识内容的培训则不够完善。求职者想“转换赛道”进入新职业，颇为不易。农民工想学习基础知识，以进一步提升技能，也缺乏相应的途径。这个短板必须及早补上。

最后，全社会要转变人才培养理念。对管理部门来说，要珍视产能过剩行业员工的价值，通过培训，在原有知识技能基础上提升其能力，向新行业、新模式输送，避免这些人中途转行、从头再来，造成国内人力资源浪费。对个人而言，也要有“跨界”成长意识，比如，在高级技术工人稀缺的今天，大学生可以尝试投身技术工人行业，发挥自身基础知识扎实的优势，参加一定的技能培训，从快、从高胜任高含金量的技术工作。

几年前，快递行业的发展及快递员新职业的出现，造就了目前的百万快递员大军。此番新职业出台，又将给我国求职市场带来哪些改变，我们充满期待。

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《 人民日报 》（ 2019年06月21日 19 版）

(责编：庄红韬、杨曦)