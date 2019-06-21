原标题：发改委：预计全年CPI同比涨幅在2.4%左右

6月19日至20日，2019中国煤及煤化工产业大会在上海国际会议中心召开。国家发改委价格监测中心主任卢延纯出席大会并发表致辞。卢延纯指出，预计今年5月份、6月份将是全年CPI的高点，此后将会有所回落，年底可能会有小幅的反弹。预计全年CPI同比涨幅会在2.4%左右，突破3%的可能性不大。

卢延纯表示，今年以来，特别是现在社会各方面对当前的价格形势非常关注，议论也比较多，特别是近两个月来，国内的生猪、蔬菜、水果等民生商品以及部分地区的沙石、混凝土等建材产品的价格都有所上涨。尤其是上个月中美加征关税以来，通胀预期开始有所增强，最近国家统计局公布了5月份通胀数据，CPI上涨2.7%，比上个月扩大0.2%，1-5月份平均CPI同比上涨2.2%，总体上看CPI同比涨幅仍处于温和区间，少数商品价格上涨，我们认为属于短期结构性上涨。

从价格方面看，卢延纯表示，今年的粮食生产形势良好，今年的夏粮丰收已成定局，所以目前国内粮供应比较充足，价格比较稳定，为总体价格的稳定奠定了比较好的基础。前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。从监测的情况看，除苹果、梨等少数的品种以外，近期大部分应季的水果蔬菜价格都在回落，尤其是蔬菜价格回落的速度非常快，应季的水果上市之后价格也很平稳，当然苹果、梨这两个品种很特殊，价格还是处在高位。由于非洲猪瘟疫情的特殊性，生猪的价格还在一段时间高位运行，根据以往的历史经验，猪肉的零售价格并不会随着生猪价格的上涨而同比例的大幅度上涨。”

从工业品看，卢延纯表示，当前国际油价走势不确定性较大，但是全球的原油供应相对是平衡的，美国库存价格有稳定的基础，煤炭、钢材、有色等行业随着我国供给侧结构性改革取得阶段性成果，行业的先进产能逐步释放，环保限产不再一刀切，主要生产原料供应将有所增加。需求方面既面临经济下行压力，又有利益周期调节对冲，工业品价格总体将呈小幅下降走势。从服务价格看，近几年服务供给经过政府政策的大力扶持，和民间资本的不断进入，服务市场的培育和发展比较快，对服务价格稳中小幅有升。

“不管是从食品还是从工业消费品看，或者从服务业来看，未来CPI不会出现大幅上涨的局面。我们判断未来粮食价格基本稳定，肉类产品价格将有所上升，工业品价格可能涨少跌多，服务价格将保持稳中小幅上升的走势。” 卢延纯表示。

卢延纯表示，我们国家拥有巨大的市场，人力资源丰富，产业体系又非常健全，拥有社会制度集中力量办大事的体制性优势。所以长远来看对整个经济发展的前景充满信心。经过多年的发展，国家经济拥有了比较完备的产业体系，完善的基础设施，从劳工力，人才储备看，我国拥有9亿的劳动年龄人口，其中有1.7亿是受过高等教育、职业教育的高素质人才，为我国奠定了坚实的基础。从2015年底开始的供给侧结构性改革，促进了供应，引领了质量变革、动力变革和效率变革，为未来经济高质量发展提供了持续不断的动力。（记者 苏诗钰）

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