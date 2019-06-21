原标题：今年蔬菜价格走势如何？

今年春节以来，我国蔬菜价格呈季节性下行走势，价格回落呈现出先慢后快的特点

如果不发生大范围灾害性天气，后期及秋冬蔬菜供应有保障，蔬菜整体价格即使高于去年涨幅也是有限的

农业农村部监测数据显示，6月份（截至6月19日）全国批发市场28种蔬菜批发均价为每公斤3.81元，环比下跌7.5%。

“今年春节以来，我国蔬菜价格呈季节性下行走势，价格回落呈现出先慢后快的特点。”中国农业科学院农业信息研究所研究员孔繁涛说。

一组农业农村部监测数据显示：3月份，全国批发市场28种蔬菜批发均价每公斤4.84元，环比跌0.4%；4月份每公斤价格为4.51元，环比跌幅扩大至6.6%；5月份每公斤4.12元，环比跌幅进一步扩大至8.6%。

今年以来，猪肉、水果价格持续上涨，引发社会广泛关注。但为何偏偏蔬菜的价格在持续下行呢？

“今年蔬菜价格走势整体符合历年季节性波动规律。”农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶告诉记者，全国蔬菜价格持续下行，主要原因有3个：一是冬春季未出现极端天气，供应有保障。虽然今春出现反复几次的温度剧烈变化和局地强对流天气，但并未出现极端灾害，蔬菜生产恢复较快，总体供应充足。二是蔬菜生产逐步由冬春模式转为夏季模式，产量增长快，且品种丰富。随着蔬菜进入夏季供应模式，露地蔬菜成为主流，蔬菜生产和运输成本整体降低，蔬菜大量上市，菜价季节性下行。三是前期推迟上市的蔬菜集中大量上市，加速菜价下行。春节后，我国大部分地区出现长时间低温寡照天气，严重影响华中、华北地区大田蔬菜育苗及播种，甚至影响该地区的大棚蔬菜生长。华中、华北地区大田蔬菜上市时间普遍延后半个月到1个月，目前前期推迟上市的蔬菜进入批量上市阶段，导致价格加速下跌，个别品种已跌至近年较低水平。

虽然全国蔬菜价格持续下跌，但整体价格水平仍然明显高于往年同期。“菜价比常年同期偏高的主要原因，是受去年冬季菜价偏低影响。”孔繁涛说。

农业农村部监测数据显示，3月底，580个蔬菜生产重点县在田蔬菜面积107万亩，同比减少2.2%；产量74万吨，同比减少1.5%。此外，蔬菜生产是劳动密集型行业，人工成本占蔬菜生产总成本近60%，受种植成本特别是人工成本刚性上升推动，我国蔬菜年均价总体呈上涨趋势。2019年以来菜价同比涨幅较大，在一定程度上是市场机制作用下的恢复性上涨。

不过，菜价在连续加速下跌几个月之后，近期跌势趋缓。张晶表示，南方暴雨洪涝和北方干热晴晒等不利天气可能阶段性影响应季蔬菜供应，进而减缓菜价下跌，但估计一段时期内价格仍以低位运行为主。

短期来看，蔬菜价格将保持季节性下跌走势。从常年规律看，每年六七月份是全年蔬菜价格的低点。随着应季蔬菜大量上市，蔬菜市场的产地转换逐步完成，露地蔬菜供应量快速增加，加上前期推迟上市的蔬菜集中供应，预计后期蔬菜价格以季节性下行为主，部分品种还可能存在滞销卖难风险。与此同时，近日南方多地出现极端天气，连降暴雨引发洪涝灾害，导致部分农作物绝收，部分地区菜价可能出现小幅回升。从全年来看，受上半年菜价水平偏高影响，预计下半年部分品种扩种意愿较强，如果不发生大范围灾害性天气，后期及秋冬蔬菜供应有保障，蔬菜整体价格即使高于去年涨幅也是有限的。（记者 黄俊毅）

(责编：庄红韬、杨曦)