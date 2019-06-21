原标题：欧美货币竞争性贬值阴云浮现

（新华社记者 郑 悦编制）

美联储的货币政策制定机构——联邦公开市场委员会在经历两天会议后于当地时间6月19日下午决定，维持联邦基金利率在2.25%至2.5%区间不变。美联储继续按兵不动，意味着还需要对美国经济“等等看”，也意味着欧美竞争性贬值开战时间延后

尽管面对美国总统特朗普威胁要将美联储主席鲍威尔免职，欧洲央行行长德拉吉暗示将在7月份降息，中美贸易谈判前景不明等压力，美联储在会议结束后发表的声明中称，数据显示劳动力市场依然强劲，经济活动正以适度的速度增长。近几个月平均就业增长稳健，失业率仍然很低。尽管家庭支出增长似乎从今年早些时候开始回升，但商业固定投资指标一直疲软。在过去12个月中，除食品和能源以外的其他项目通货膨胀率低于2％，长期通胀预期指标几乎没有变化。美联储力求最大限度地保持就业和价格稳定，联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率的目标范围维持在2.25%至2.5%。

但是，美联储在声明中强调了对美国经济未来走势的担忧。声明称，虽然美国经济活动可能持续扩张，通货膨胀会维持在2％目标附近，但这种前景的不确定性有所增加，联邦公开市场委员会将密切关注相关数据信息，并将采取适当措施维持经济扩张。

很明显，特朗普对美联储再次施压未遂，势必引起他对美联储更大的不满。此前，特朗普已多次呼吁美联储下调利率以提振美国经济。特朗普抱怨说，美联储已变得“非常具有破坏性”，他们犯了一个大错，加息太快。

尽管美联储本次按兵不动，但美国经济确实已经黑云压城。各项初步统计显示，美国经济增长已经放缓，截至3月底的GDP年增速为3.2%，2019年二季度GDP只有这一增幅的一半。同时，截至4月底的年平均月就业增加人数是21.2万；5月份新增就业人数骤减至7.5万。在债券市场上，美债收益率曲线已经明确发生倒挂，10年期美债收益率低于3个月期美债收益率。目前，美国股市暂时没有大幅下挫，主要原因在于投资者预计美联储会降息。

美联储本次议息会议没有降息，意味着欧美货币竞争性贬值大战将延迟爆发。

在今年国际货币基金组织春季年会期间，欧洲央行行长德拉吉曾经暗示，美国不要实施竞争性货币贬值。就在本次美联储议息会议前一天，德拉吉决定抢先下手，暗示最早可能在7月份货币政策会议上推出新的刺激措施。德拉吉表示，欧洲央行决策者将在未来几周考虑降低已经为负的政策利率，或重启购债计划。

虽然鲍威尔在发布会上表示，美元汇率是美国财政部的事，与美联储无关，但降息可能带来本币贬值的经济规律谁都否认不了。不过，特朗普在向美联储施压未遂的情况下，已经对美元贬值跃跃欲试。

长期以来，欧盟对美国一直维持贸易顺差。2018年，欧盟对美国贸易顺差达到创纪录的1390亿欧元，今年前4个月，欧盟对美国贸易顺差达482亿欧元。特朗普的一些顾问多年来一直抱怨欧元被大幅低估，并威胁美国将对进口自欧洲的汽车加征关税。在德拉吉暗示欧洲央行将降息之后，特朗普立即在社交媒体上发文指责欧洲，“德拉吉刚刚宣布可能出台更多刺激措施，这立即导致欧元对美元汇率下跌，降低了他们与美国展开竞争的难度，这是不公平的”。

市场一直担心，如果欧洲央行和美联储竞相压低汇率，在贸易战难以平息的情况下，世界经济将遭受进一步打击。美联储本次按兵不动，只是将这场竞争性贬值大战的爆发时间延后，如果特朗普和美国财政部长姆努钦不口头干预美元汇率的话，7月30日至31日举行的美联储议息会议如何决策值得密切关注。（本报驻华盛顿记者 关晋勇）

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