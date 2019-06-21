原标题：社评：中美需要公平的协议，那么何为公平？

中美看来正在朝着重启谈判进程的方向移动。大阪的中美元首会晤能够取得多大成就，接下来中美高级别谈判能否正式恢复，并且最终达成全面协议，主要取决于双方、尤其是美方是否有通过平等谈判达成公平协议的诚意。

何为公平协议，中美出于各自的利益存在不同理解，但要让双方的理解相互靠近，还是有线索可循的。

中美谈判要达成协议，就应尽量做到最基本的对等。首先是利益对等，它意味着，协议不能是一方大获全胜，另一方满盘皆输，那样的谈判结果不可能有，只能用征服来获得。也就是说，中美协议不能以损害其中一方的利益来成全另一方的利益，它必须是个双赢协议。

第二是成本分担对等。为了履行协议需要进行调整，它产生的成本需要有对等考虑，不能完全由其中的一方承担。

第三是文本对等。协议的表述不能像是一方在施压，另一方被迫接受条件。那样的协议将无助于中美建立长期平等合作的关系。

中美要朝着达成协议的方向前进，还需做出更多努力。

双方要加强战略沟通，尽最大努力减缓双方的战略互疑。美国发动贸易战的方式，包括对华为等中国企业突然采取技术封锁等极端措施，还有它与中国搞“科技脱钩”的其他行为给中国全社会造成美国不是在与我们打普通贸易战，而是试图全面遏制中国、对华开展“新冷战”的强烈印象。美国舆论则对中国“偷盗”美国技术、试图取代美国霸权做了大量不实宣传。双方需要就两国关系的根本性问题进行深入沟通，为达成协议铺垫政治基础。

美方对华采取极限施压策略，但它需认识到，这种做法虽然引起了中方对美方要求的重视，但也产生了巨大的负效果，促使中国人相信，我们只要让第一步，就要让第二步，后患无穷。美方的极限施压使得越来越多的中国人支持对美强硬回应，愿意通过一场持久和相互消耗的对抗来重塑美国对中国的认识。

中美都是有力量的大国，两国的贸易战不具有摧毁其中任何一方的力量，如果双方认为贸易战不得不打，实话说，两个国家都能承受。但结果将是中美产品逐渐失去对方市场，双方各自蒙受损失，而世界其他国家的产品更多获得进入中美市场的机会。与此同时，全球产业链将经历一场大调整，谁将在这当中付出多少成本，有高度不确定性。

我们不认为中美两国从长远看会持续执行严重对抗的贸易政策，双方在都有能力忍受一时痛苦的同时，也都存在恢复正常贸易的现实需求。关于这一点，谁都不用掩饰什么，制造“打贸易战反而赚了”的假象。

中国的态度一直比较稳定，我方的一句话“不愿打、不怕打、必要时不得不打”几乎已经家喻户晓。我们希望在经过一年多的打打谈谈之后，美方能够对中国的这一态度形成客观、全面的了解。中国不希望贸易战成为中美关系的常态，能够及早结束它，让双方都止损，使中美关系回到相对正常的轨道，这是中国社会的基本意愿。与此同时，我们看到了美方态度的不稳定，所以我们随时也都保持着局势可能朝不好方向发展的准备。

(责编：庄红韬、杨曦)