长江水利委员会启动长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应

6月20日，长江水利委员会召开会商会，滚动研判近期水雨情发展趋势，部署长江流域强降雨防御工作。根据暴雨洪水趋势分析，长江水利委员会决定于6月20日12时启动长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，同时要求相关省市切实做好洪水防御各项工作，确保人民群众生命安全。长江水利委员会主任马建华主持会商，委副主任金兴平参加会商。
会商指出，根据水文气象预报，长江中下游强降雨过程继续维持。20～23日，长江流域自北向南有大雨、局地暴雨或大暴雨的降雨过程，强降雨中心位于两湖水系，累计面雨量70～110毫米，局地雨量250毫米；24～26日，两湖水系有中～大雨、局地暴雨，强降雨中心位于湘江及鄱阳湖水系，累计面雨量50～80毫米，局地雨量200毫米。受强降雨影响，两湖水系、滁河、青弋江、水阳江等支流将出现明显涨水过程，水阳江、滁河干流可能发生超警洪水。
会商强调，强降雨过程仍在持续，目前江河湖库底水高，土壤饱和度高，极易发生洪涝和地质灾害。要高度重视此轮强降雨防范，落实“以防为主”，切实做好“防”的工作，确保防洪安全。一要加强监测预报预警，滚动分析水雨情；二是密切关注水阳江、滁河水雨情和汛情，切实做好防御准备；三要坚持滚动会商，及时研判汛情发展趋势，科学调度水利工程；四要指导四川省加快处置地震受损水利工程设施，督促水库降低水位运行，及时报告险情处置进展；五要密切关注强降雨区域，特别是陆水、水阳江、滁河、湘江等江河的堤防和水库运行情况；六要按照水利部的部署安排，严格强化长江流域水库调度监管，严禁水库擅自超汛限水位运行，保障防洪安全。
会后，长江水利委员会及时下发了《关于做好近期滁河和水阳江流域洪水防御工作的通知》，明确要求安徽、江苏两省水利厅认真做好防范应对工作。
长江水利委员会水资源局、防御局、水文局、设计院等部门和单位的负责人和专家参加了会商。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】