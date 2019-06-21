原标题：长江水利委员会启动长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应

6月20日，长江水利委员会召开会商会，滚动研判近期水雨情发展趋势，部署长江流域强降雨防御工作。根据暴雨洪水趋势分析，长江水利委员会决定于6月20日12时启动长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，同时要求相关省市切实做好洪水防御各项工作，确保人民群众生命安全。长江水利委员会主任马建华主持会商，委副主任金兴平参加会商。

会商指出，根据水文气象预报，长江中下游强降雨过程继续维持。20～23日，长江流域自北向南有大雨、局地暴雨或大暴雨的降雨过程，强降雨中心位于两湖水系，累计面雨量70～110毫米，局地雨量250毫米；24～26日，两湖水系有中～大雨、局地暴雨，强降雨中心位于湘江及鄱阳湖水系，累计面雨量50～80毫米，局地雨量200毫米。受强降雨影响，两湖水系、滁河、青弋江、水阳江等支流将出现明显涨水过程，水阳江、滁河干流可能发生超警洪水。

会商强调，强降雨过程仍在持续，目前江河湖库底水高，土壤饱和度高，极易发生洪涝和地质灾害。要高度重视此轮强降雨防范，落实“以防为主”，切实做好“防”的工作，确保防洪安全。一要加强监测预报预警，滚动分析水雨情；二是密切关注水阳江、滁河水雨情和汛情，切实做好防御准备；三要坚持滚动会商，及时研判汛情发展趋势，科学调度水利工程；四要指导四川省加快处置地震受损水利工程设施，督促水库降低水位运行，及时报告险情处置进展；五要密切关注强降雨区域，特别是陆水、水阳江、滁河、湘江等江河的堤防和水库运行情况；六要按照水利部的部署安排，严格强化长江流域水库调度监管，严禁水库擅自超汛限水位运行，保障防洪安全。

会后，长江水利委员会及时下发了《关于做好近期滁河和水阳江流域洪水防御工作的通知》，明确要求安徽、江苏两省水利厅认真做好防范应对工作。

长江水利委员会水资源局、防御局、水文局、设计院等部门和单位的负责人和专家参加了会商。

(责编：庄红韬、杨曦)