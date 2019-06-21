原标题：乡村振兴路上的陵阳街

山东省日照市莒县县委组织部部长刘祥彬等同志一行到陵阳街村进行调研，同街道、村干部交流如何在发展壮大村集体经济、增加农民收入、助推乡村振兴方面积累总结更多的先进做法和推广经验，更为其注入了具有新时代特征的精神内涵，这就是文化，使其为经济发展铸魂引航。突出特色，为经济发展不断增创新优势。桂花是陵阳街的一张名片，桂花种植是这里的传统项目。

从2013年开始通过举办桂花节推动桂花产业的兴起，2014年被省节庆咨询委批准冠以“中国陵阳桂花节”的名称，且确定了节徽。2016年省节庆高峰论坛在陵阳街举行，推动了这一活动的健康发展。目前桂花节已举办过五届，每次活动都呈现规模大、档次高、参观人数多、成交量大的特点，在山东省节庆活动评选中名列第四位。

在乡村战略的实施中，陵阳街开始了新一轮的桂花产业提升计划。依托千亩桂花园，重点打造“陵阳富桂园”这一集文化、桂花、休闲、观光于一体的田园综合体，将五千年来先祖创造的非物质文化遗产融于新的文化景观中，努力将桂花产业园打造成特色突出、景观鲜明、省内一流、全国知名的旅游景区。

景区建设第一期投资3000万元已全面建成。工程总规模为面积7.5万平方米，建筑面积3000平方米，有成品桂花近万株，另有假山奇石，瀑布亭廊等旅游元素，配套建设了非遗展庭、书画展庭等多个项目成为一远近闻名的城市公园。第二期将建设千亩桂花园景区，投资约2亿元，同时，配合陵阳街乡村旅游建设的采摘园、商业街、游客服务中心、村民培训中心等已配套完成，经过努力可尽快使陵阳街文化旅游形成新的产业优势。

进入新时代，实施乡村振兴战略成为今后一个时期的主题。陵阳街也为未来的发展谋划出新的思路。

即用10至15年的时间，按照国家发展大势，依据自己已形成的基础，凝聚各方面力量，聚焦发展新优势，力图实现“四提升，三突破”。即产业发展水平，村民宜居水平，文化建设水平，乡村治理水平实现新提升;在引进建设新兴产业，加快发展特色产业，全方面实现人才培养等方面取得重点突破。

具体指标是到2030年左右，实现集体经济年收入过两亿元，农民人均收入达10万元，居民的生活水平远高于一般城市化水平，信息、人工智能等技术广泛应用，群众的科技、文化、艺术、健康水平全面提高，养老、幼教、扶贫济困、社会保障能力坚实可靠，全面率先基本实现现代化，并为2050年目标的实现打下良好的基础，具体可在四个方向重点发力:

1、加快实现老产业的改造提升，使其尽快达成最高产能，加快引进新技术、新产业，为未来发展积蓄后劲。

对已形成规模的冷链物流产业和光伏产业，要尽可能的完善配套设施，全面改善经营，消化吸收各项技术，使其在两年内实现产能的最大化。使其集体经济收入达5000万元的水平。在此基础上，改造扩大现有工业园区，提升园区的承载能力。重点在路网、能源、信网、环保等方面，达到规模增一倍、效益提2倍的水平。引进和新建企业重点放在新技术、现代物流等方面，紧盯国家新旧动能转换和“一带一路”政策的契机，用十年的时间，使园区达到100亿、效益10个亿的产能。

2、用现代理念将农业改造成统一的大产业。

首先要用2年时间，加快改造“陵阳富贵园”，使其成为一高端的城市景观。在此基础上，眼盯全村千余亩的水、溪、林、田，用现代农业的模式，重新进行规划，分期投资改造，最终成为一个大园区、大景区、大产业，主要内容是“三保留，三增加”，达到两个目标。即对已具备优势的桂花园区，农业采摘，文化遗产保护三个内容扩大、提升，丰富内涵，使其不断提高效益，新增加园林景观、湿地公园、休闲娱乐三个动能，将六者科学规划，相互补充，扬其特长，具备生态采摘、休闲度假、文化娱乐、旅游观光等功能，从根本上改造农业单一的产业功能，从而达成保护生态和促使农业经济良性发展的目标，成为农民增收的主渠道。

3、三条渠道培养和造就农业农村现代化的所需人才。

一是在新进项目中引进人才，主要是科技创新人才，经营管理人才，文化旅游人才等。在今后的发展中，新上项目和引进项目首先要落实人才政策。二是鼓励人才回乡创业和外出培养。未来十年，必须有100名以上的优秀人才通过该渠道产生。三是自主创办社区教育学院，全面提高农民素质。农村现代化必须要人才现代化，人才现代化体现在人的素质的全面提升。要加大投入，在设施、师资、专业设置等方面提前投入，对于科技、文化建设、旅游、经管艺术、健康教育、法律等方面的人才要优先培养，形成以服务经济建设为中心的假日教育、周末教育、八小时以外教育为渠道的社区教育模式，为提前实现现代化储备人才。

陵阳街村，位于莒县东部新区最南端，陵阳街道驻地，陵阳河大汶口文化遗址核心区，总面积1007亩，752口人，党员53名。主导产业是冷链物流、光伏发电、农产品深加工。2018年工农业产品营销额突破30亿元，集体经济收入3200多万元，农民人均纯收入3.4万元，村集体固定资产4亿元。改革开放几十年来，在上级党委政府的领导下，该村书记、 全国人大代表、全国劳模马先富带领着党员群众不断加强党的建设，团结凝聚干部群众，紧跟时代步伐，克服重重困难，走出了一条靠发展集体经济建设社会主义新农村的成功路子。

近几年，先后获得了“中国最美休闲乡村”、“全国环境整治示范村”、“山东省宜居村庄”等称号，陵阳街村书记马先富被评为“2014年中国十大杰出村官”。2017年在国家权威部门发布的中国名村影响力排行榜(300佳)中，陵阳街村再次登榜，列第99位，为日照市唯一入榜的村子。2018年9月，陵阳街村被中国村社促进会公布为“中国幸福村”称号。在同年10月评选的“中国社区孺子牛村官”中，陵阳街村书记入选全国十佳。总结陵阳街的发展经验，把集体经济做强做长是其特色，

艰苦创业，坚定不移地把集体经济做强。陵阳街目前的村两委班子主体是八四年就组建的原班底。发展至今经历了三次创业过程。

第一次创业是在班长马先富的带领下，发展村办企业。马先富把自己积累多年创建的价值近40万元的企业无偿献给了集体，带领村两委班子和群众先后建起了织布厂、印染厂、纸板厂等十几个企业，群众收入增加，集体经济有积累，对旧村实行改造，建起了全县第一个统一规划的新村。

第二次创业是适应形势，对村办企业实行股份制改造，让有经验、有技术、有实力的人领办企业，集体将收入的资金用于开发建设果蔬冷储设施，仅集体投资的库位达168个，储存能力达2亿公斤。在此基础上，启动了小康楼的建设项目，农户只需交10万元，就可住上306平方米的三层楼，一个现代版的新农村模式出现了。

第三次创业是从2015年开始，实施创新转型升级。一是提升改造传统产业，建设现代冷链物流，在华东地区打造一个高端的食品水产基地。工程完成投资5100多万元，目前已达6万吨冷链物流的规模，成为山东省商务厅示范工程，年增加集体收入一千万元。二是加快发展光伏产业。陵阳街利用厂区面积大、公用地多、居民区住房规整、电力基础设施完备等有利条件加快发展光伏产业。

三年时间共完成投资1.5亿元，建成了一个技术先进、规模达25兆瓦的分布式光伏电站，每年的发电量可达3600万度，年集体经济跨上3000万元的台阶。

陵阳街村以自己发展光伏的经验和成就积极参加全国的扶贫活动。

2015年10月17日，北京人民大会堂，三楼金色大厅，世界扶贫日暨扶贫解困高层论坛在这里举行。四个多月前，国家刚刚提出了“精准扶贫”的扶贫工作指导思想，这天， 全国10个扶贫带头村的书记之一的马先富在面对着众多参会者，把他在参与全国的扶贫行动中取得的经验和成绩作了“让光伏照亮贫困人的心灵”为主题的发言，引起了强烈的反响。由此国扶办把他的经验归纳为“农光互补模式”在全国推广。

被帮扶村为甘肃省临洮县三益村，投资兴建的25兆瓦太阳能光伏电站已投入运营，从2017年开始，每年为该村提供300万元的扶贫资金，解决1000口人的脱贫，同时还为他们带来了上百个的就业职位和大棚技术，从根本上为贫困村找到了脱贫的路子，2018年提供的扶贫资金达547万元。陵阳街的扶贫并没有完全花开墙外，还承担了本乡镇和峤山镇古乍石村的扶贫任务，仅2018年一年，就拿出了72万元资金支持困难群众，实现“先富帮后富，共同奔小康”的良好心愿。

关注民生，让集体经济的发展有长久的推动力。把经济发展的内生动力放在长久地改善民生上是陵阳街一惯坚持的。从2005年开始陵阳街先后投资一亿多元，建成户型135平方米的公寓楼一座供村民免费入住，306平方米的小康楼200户(村民交10万元入住)。投资1500万元建成辐射周边7个村庄的综合服务大楼、社区服务大厅、超市、医院、警区、幼儿园等。补贴农业发展，每年给予农户补贴每亩300元。上幼儿园、小学不出村，村内60岁以上老人免费提供住房并每月发放米、面、油，并按年龄给予约平均400多元的月补贴。

五年时间累计用于居民区建设的资金达一亿左右，并切实改善生态居住环境，提高生态效益和社会效益。自2012年起，全村开展了农村环境综合整治工程项目建设，陵阳河工程改造;投资建设了小型生活污水处理厂和工业园中型污水处理厂各一座，全村污水达标排放，2017年夏通过了省市两级的环保验收;实施社区街道“硬化、美化、绿化、亮化”工程;丰富村居文化生活，提高村民整体素质。开发建设了陵阳河文化公园项目，共投资1.13亿元，占地5.6万平方米，建筑面积5000平方米，大大提高了民生建设水平。

陵阳街村是中国大汶口文化最集中最典型的地区。这里出土的3000余件珍贵文物，证明“中华文明的号角率先在这里吹响，中国最早的文字在这里诞生”。人类文明首先在陵阳河拉开了序幕，也使陵阳街村最早享有了文明成果和获得了文明发展的先机。陵阳街经与中国社会科学院考古研究所合作，成立“鲁东南古代文明研究中心暨陵阳河文化博物馆”，建筑面积达2600平方米。

在莒县陵阳街设立相关考古研究机构，能为日照地区文化、旅游、生态和现代服务业发展提供新思路，进而带动地方相关产业的发展。投资千万元建设的陵阳河文化公园及其博物馆，配套设施齐全，可满足文物标本的陈列展览、藏品、科研等方面的需要，中心现已开放三个展厅，接待多批来客。

所展示的中华文明的根源的课题，成为国内外专家所关注的热点，同时还在此多次召开学术会议、举办培训活动等文化交流工作。仅2017年接待考察及旅游团体500余个，成为莒文化传播的重要阵地。近期投资兴建的“陵阳街乡村振兴学院”即将启用，在发展经济的同时，招财引智，培养新型农民。把党建、现代科技，先进文化，文明生活等理念，传导给群众，为乡村振兴引航铸魂。

2017年春陵阳街村书记在中共中央党校高级干部研修班上介绍工作时，把陵阳街村开展党建工作的认识和作用概括为“支部班子强起来，共产党员红起来，农民群众富起来”，引起了强烈共鸣。党的十八大以来，陵阳街村不断深化党建统领的认识， 以党建为主线，全面提升乡村治理水平。未来的党建工作面对的是一个现代化的、包罗万象的社会，不断提高党建水平才是当务之急。

今后一段时间党建工作，可在三个方面着力，即强化党委、支部的堡垒作用，在如何成为群众的当家人、主心骨上下功夫;强化党员的先锋模范作用，在如何参与决策和带头实施决策上下功夫;强化党组织对党员和先进群众的保障作用，在如何使其最大程度地带头致富、弘扬正气、扶危济贫等方面冲锋陷阵上下功夫。此外还可辅以宣传、法律、经济等手段，利用好社团、民间等组织，形成县有传统文化、现代意识、本土特色、思想先进的村风、民风、家风，共同成为农业农村现代化不可缺少的内容。（许广占）

(责编：冯粒、袁勃)