麻辣财经：经济指标有波动，“合理区间”在哪里？

上周，国家统计局公布了5月份经济指标，介绍了国民经济运行情况。本周，国家发改委又召开新闻发布会，对5月经济数据的特点进行分析，并对相关热点问题作出回应。

这些年来，我国经济运行一直是总体平稳，稳中向好；但仔细观察，每个季度或每个月的指标又是变化的，一些具体指标与上年同期相比，或与上月环比，都会出现一定的起伏和波动。就算有的指标表面上看没啥变化，但其内在趋势和“气质”也可能正在改变。

麻辣姐每次解读经济数据，还真有“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”的感受。

就拿刚出炉的5月经济数据来说，生产、消费、投资和物价指标等，受到社会广泛关注。比如，5月份，全国服务业生产指数同比增长7.0%，增速比上月回落0.4个百分点。这个数据同比是增长的，环比也是增长的，但增速比上月又有所回落。类似这样的数据，广大群众理解起来就感觉有点“绕”。

所以，为了方便大家把握，有关部门在进行数据分析解释时，还会加上一个总体判断：经济运行继续保持在合理区间。

但这句话又勾起了不少人的好奇：总说经济运行在合理区间，那这个“合理区间”是个什么范围？如果经济运行落到“合理区间”之外，需要采取哪些举措把它拉回来？

也有人认为，经济运行“合理区间”，只是官方的一种委婉说法，其实没有具体的区间。合理就是表示经济数据变化不大，波动的幅度可以接受。

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经济社会发展的预期目标，“框”出了经济运行的合理区间

每年，我们国家都要制定经济社会发展的预期目标。在这个预期目标里，就包括主要经济运行指标。

今年的《政府工作报告》明确，2019年我国经济社会发展的主要预期目标是：

——国内生产总值增长6%－6.5%；

——城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内；

——居民消费价格涨幅3%左右；

——农村贫困人口减少1000万以上，居民收入增长与经济增长基本同步；

——生态环境进一步改善，单位国内生产总值能耗下降3%左右，主要污染物排放量继续下降。

还有一些非数据性的指标，比如要保持国际收支基本平衡，进出口稳中提质；宏观杠杆率基本稳定，金融财政风险有效防控等。

这些主要预期目标，体现了推动高质量发展要求，也与全面建成小康社会目标相衔接，是积极稳妥的。这些主要指标“框”出来的范围，大致就是经济运行的合理区间。

6月14日，在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，5月份，国民经济继续运行在合理区间，生产稳中有进，消费增速加快，经济运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

把5月份的主要经济数据，跟主要预期目标来一个“对号入座”，就会发现这些指标还真没出“圈”，稳稳地落在了“合理区间”之内。

比如，GDP增长数据是按季度公布的，目前只有一季度的数据。一季度GDP同比增长6.4%，今年的预期增长目标是6%—6.5%，正好处于这个区间内。

还有，5月城镇调查失业率，保持在5%的稳定水平。前5月城镇新增就业597万人，完成全年目标的比例达到54%。今年的预期目标是，城镇新增就业1100万人以上，前5月新增就业人数相当于“时间未过半，任务已过半”，保持了较好的水平。

今年以来，菜价、水果价格一路走高，特别是5月，CPI攀升到了2.7%。那么，这个指标是在“合理区间”吗？

今年的预期目标，是居民消费价格涨幅3%左右，目前来看，2.7%的涨幅肯定是在合理区间。

“从价格水平看，5月份剔除食品和能源价格影响，核心CPI同比上涨1.6%，是2017年以来最小涨幅。”国家发改委新闻发言人孟玮表示，水果价格上涨主要与此前异常天气等因素有关，涨势不可持续。随着时令水果大量上市，价格将较快地回落到正常的区间。总的来看，我国工农业产品和服务供给总体充足，居民消费稳定增长，价格总水平保持基本稳定是具备良好基础的。

保持经济运行在合理区间，政策举措有“大招”

“经济指标在月度之间的变化，有些波动都是正常的，我们更多要从中长期、从发展的大势把握经济运行情况。”付凌晖介绍，从总的情况来看，无论是经济的增长和就业，还是物价和国际收支这四大指标，中国经济前5个月的表现总体是平稳的。

今年前5个月，规模以上工业增加值同比增长6.0%，服务业指数增长7.3%，CPI上涨只有2.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%。从国际收支情况来看，贸易顺差还是在改善，吸引外资流入在增加，国际收支也是总体平稳的。

特别需要关注的是，在5月份的经济数据中，消费是一大亮点。社会消费品零售总额同比增长8.6%，增速比上月加快了1.4个百分点。虽然消费数据没有直接设定主要预期目标，但它对整个经济的拉动作用十分重要。

付凌晖分析，有几个关键因素支撑消费快速增长。

——居民收入持续增加。在就业优先政策的推动下，我国新增就业已经连续6年保持在1300万人以上，为居民收入的增长提供了重要的基础。今年一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长6.8%，比去年全年加快了0.3个百分点。

——消费需求不断升级。随着居民收入水平提高，整体消费增长在向中高端商品和服务性消费增长转变。尤其是近年来，教育、健康、文化等消费增长非常快。今年“五一”假期，全国旅游接待总人数近2亿人次，旅游收入增长逾10%。

——社保体系日趋完善。2018年，全国养老保险覆盖人数已超过9亿人，医疗保障覆盖人数也超过了13亿人，基本实现了全民医保。养老金标准连年提高，大病医保报销比例也在提升，这些都解除了居民消费后顾之忧。

“未来看，中国消费规模在扩大，消费结构在升级，消费对增长的贡献在提升，这种态势是非常明显的，也会成为中国经济平稳健康增长的重要压舱石。”付凌晖说，目前仍存在消费供给与消费需求升级不同步的情况，要加大相关投入，更好地释放消费增长的潜力。

今年以来，全球经济发展不确定因素增加，面对压力和挑战， 如何确保中国经济运行在合理区间，实现稳中向好、稳中有进？

今年经济增速的预期目标，采取的是区间调控方式，即在稳定在6%—6.5%的范围内。这样既与去年经济增速相衔接，又留出了一定的弹性空间。只要经济运行在这个区间，中国经济就是稳定的，市场就不会出现大的问题。

为确保经济运行在合理空间，今年我国出台的政策措施也相当给力，有不少大招。比如，更大规模的减税降费，4月1日起减增值税，5月1日起降社保费率。把增值税和单位社保缴费率降下来，全年减税降费红利近两万亿元，就是一个十分重要的关键性举措。同时，通过培育新动能、放宽市场准入等一系列的措施，为市场松绑，为企业腾位，为百姓解忧。

不管发生什么样的新情况，我们都要坚持立足当前、兼顾长远，通过激发市场活力，来顶住下行压力。这样，就能够使经济运行在合理区间，并推动经济高质量发展，保持中国经济长期向好趋势不变。（人民日报中央厨房·麻辣财经工作室）

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