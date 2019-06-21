电商平台亟待提质创需 实现精益化转型

作为中国消费市场的晴雨表，超6亿消费者参与的网购狂欢让今年的“618”再次交出了一份靓丽成绩单。活动期间，京东平台累计下单金额达2015亿元，同比增长26.57%；天猫超过110个品牌销售过亿；苏宁全渠道订单量同比增长133%；拼多多订单数突破10.8亿笔……

持续刷新的网购销售记录，不仅折射出我国电子商务行业高质量发展的良性趋势，也彰显着中国经济不断积聚着的新动能。然而，随着电商平台日渐增多，市场竞争日趋激烈，网购中“虚假标价”“夸大宣传”“傍名牌”等现象也依然存在。

当前，继续推进电子商务等新兴业态的平稳健康发展，“守正”是基础，“创新”是关键。

电商平台和平台内经营者在尽享中国消费升级带来营收红利的同时，更应秉持诚信经营理念，着力在供给侧改革、创新驱动提质增效上下足功夫，推动自身高质量发展，从而更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

电子商务市场日趋成熟：折射中国经济韧性活力

近年来，电子商务已成为推动我国经济增长的新动能。中国社会科学院近日发布的2019年中国电子商务半年报显示，上半年我国网上零售额持续增长，近半的新增消费支出通过网络消费实现，网络购物仍然是消费增长的主力军。

报告显示，截至去年底，我国网购用户数量达到6.1亿人次，随着社交电商带来的流量效益，电商用户数量还将持续增加。据预测，今年我国网上零售额将达到10万亿，到2020年有望突破12万亿。

经历了迅猛的发展期后，我国电子商务市场正在向更加成熟、更高质量的目标迈进。

电商触角深入到下沉市场，在一二线城市发展相对充分的情况下，电商平台充着力挖掘小城镇以及乡村市场的潜力。阿里巴巴数据显示，“618”期间，天猫平台成交增速最高的城市前十位，几乎都是三线及以下城市。“截至目前，从今年京东“618”可以看到，低线级市场消费更加活跃，下单金额同比增幅达全站2倍，开始领跑各级市场”京东相关负责人透露了这一信息。

电商创新销售模式层出不穷，在消费者追求个性化与多样性需求的趋势下，电商创新销售模式，与各大直播平台联手合作直播售卖，主播与客户在线即时互动，大大提高了带货能力。借助今年的“618”，直播的模式已成为各大电商角逐之地，消费者的消费方式正从看完再买向边看边买转变，在不少人业内人士看来，这也许会成为社交电商后的又一个风口。

一次次纪录被打破，一组组数据创新高，这背后凸显的是消费作为我国经济平稳运行的“压舱石”，不断迸发出强大的新动能。

电商平台竞争日趋激烈：警惕网购背后的“消费陷阱”

今年“618”期间，人民网记者调查发现，在多家知名电商平台上，仍然存在着各种容易误导消费者的不良现象。

电商平台上虚假标价常见，网络购物的价格优势是吸引广大消费者的重要因素，但一些商家在商品价格上故弄玄虚，误导了不少消费者。

按低价排第一位的背心标价2.6元，实际价格却需要22.6元 （制图 车柯蒙）

不仅如此，记者在某电商平台上搜“茶壶”，将价格由高至低排序时发现，高价的茶壶竟然竟达千万，“天价”茶壶的购物链接上并没有“勿拍”等提示语，消费者可加入购物车并进入付款页面。记者咨询客服时，客服则透露说茶壶另有“实价”。

记者在某电商平台发现一款茶壶标价千万，咨询客服后，客服却说实价为3.5万（制图 车柯蒙）

电商平台上“夸大宣传”现象仍然存在。“速瘦40斤的减肥药、可以治癌的神药……”一些商家为了达到推销其商品的目的，在商品宣传网页中刻意夸大、虚构商品的功效或性能，意在误导消费者。

某电商平台上充斥着夸大功效的减肥产品宣传语（制图 车柯蒙）

调查发现，涉嫌虚假宣传的现象在保健食品领域居多。有很多网友在商品评论区反映，收到商品以后，发现自己被忽悠了，“看着心动，买了心痛”成为不少消费者的心声。

此外，记者还发现某电商平台上充斥着“傍名牌”现象，特别是白酒、衣帽服饰、母婴等种类成为不良商家趋之若鹜的领域。该电商平台“傍大牌”现象主要表现为：商品包装与知名品牌的设计极为相似，如颜色搭配、字体类别等；商标名称与知名品牌仅有个别字母之差，此类多见于仿冒外国知名品牌；在大品牌商标名称后增加后缀分类，使消费者误以为是同款、同系列产品……

上图两款产品，从LOGO到商标都十分相似，消费者很容易误以为是某知名品牌的同系产品 （制图 车柯蒙）

一款婴儿纸尿裤相似品牌与知名品牌对比图（制图 车柯蒙）

对此，北京汇佳律师事务所律师邱宝昌在接受人民网记者采访时表示，这种“傍大牌”的现象属于典型的不正当竞争行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》中规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。”其中第一项即为：“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识。”

此外，电商平台上商家“控评”的现象屡见不鲜。网络购物过程中，过往消费者对商品的评价是潜在消费者的重要参考。这也让商家打起了控制评价的主意。

商品评价标签只显示“好评”或是只设几个简单的评价标签（制图 车柯蒙）

电商平台上刷好评的现象并不稀奇，而在某些电商平台上，很多商家给商品设定的评价标签里压根就没设有“中评”、“差评”等，评价栏里全部是“好评”，这让评价体系的客观性与参考价值大打折扣。此外，除了在评价页评价标签设置不全面，更有商家用改差评、删差评的方式维护信誉，以利诱、短信骚扰等办法要求消费者删除或修改“差评”。

这些常见的“套路”容易误导消费者，甚至可能会使消费者进入商家设好的“消费陷阱”，不仅损害了消费者的知情权和选择权，侵害了消费者合法权益，同时也扰乱了网络购物的良好生态。

网络不是法外之地：电商发展守正创新共筑长青基业

电子商务的发展壮大既给经济发展带来新动力，也给市场秩序维护、消费者和经营者权益保护等带来一系列新问题。解决这些问题，需要用法治手段来引导和保障电子商务持续健康发展。

今年1月1日起，我国电子商务法正式施行，确立了电子商务活动的一系列基本规则，对规范电商运营、保护消费者和经营者合法权益具有重要意义。

“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。”“电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。”

电子商务法还明确规定，电子商务行业组织按本组织章程开展行业自律，建立健全行业规范，推动行业诚信建设，监督引导本行业经营者公平参与市场竞争。这是在法律层面对社会组织参与电子商务市场治理，推动行业诚信建设，维护行业秩序提出了明确要求。

网络不是法外之地，电商平台不能失去监管。邱宝昌律师建议，要推行更严格的市场监管执法，严厉打击违法违规的经营者，形成多方共治的局面。同时，社会各界要共同推进网络诚信建设，让网络经营者守法、诚信经营，广大网络经营者应牢固树立诚信经营的理念，充分认识到诚信不仅是市场经济的行为准则，也是保持自身竞争力的动力源泉，也促使广大群众拥有更好的购物体验，促进我国经济社会的平稳发展。

“守正”是强起来的基础，“创新”是强起来的关键。凭借“小聪明”终究留不住消费者，电商平台和平台内经营者要想真正从市场竞争中胜出，归根结底要靠“守正创新”。

当前，高质量发展已经深入经济社会各个领域，中国经济的活力、创新力、竞争力不断增强，也为高质量发展提供了强有力支撑。电子商务作为供给侧结构性改革的创新业态，应该秉持守正创新的发展理念，坚守诚信经营，确保产品质量，维护消费者利益，同时发力创新供给，在信技术、产品和服务上不断创新，满足消费者日益增长的对美好生活的多样需求，为中国经济高质量发展贡献更多更大力量。

(实习生方经纶对本文亦有贡献)。

(责编：孙阳、吕骞)