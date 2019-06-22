新职业人才市场抢手（经济新方位·新职业看潜力①）

制图：郭 祥

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随着人工智能、大数据、云计算等广泛运用，我国经济发展迎来新的增长点。相关领域从业人员需求大幅增长，形成稳定从业人群，一批专业技术类新职业应运而生。新职业能帮助企业完成数字化智能化转型，提高核心竞争力，促进产业结构升级、科技创新能力提升。

河南滑县，80亩麦田绿浪翻滚。午间，一架无人机从田里缓缓升起，均匀喷出一团团雾雨。田埂上，李成帅手握摇杆，灵活操控无人机航向。

无人机驾驶员，又称飞防员，负责操纵无人机为麦田打药。近年来，无人机成为新农具，李成帅也愈加忙碌，县里种粮大户提前好久，才预约到这次打药服务。

今年4月，无人机驾驶员与数字化管理师、人工智能工程技术人员等13个职业一起列入国家职业分类大典。

1 新职业从哪来

技术进步、产业升级，企业用工有需求

“几乎每个客户都要求我们帮忙培训数字化管理人才。”作为一家智能移动办公平台供应商，培训却成为阿里钉钉的第一副业，副总裁朱立华自己也没料到。

另一头，企业需求很旺。数字化转型已成趋势，截至去年3月底，钉钉上的企业组织数量超过700万家，这些企业均对数字化管理人才有着强烈需求。

怎么办？阿里钉钉提出了数字化管理师新职业的申请。

“接到申请后，经专家严格评审、公示征求意见，报人社部、市场监管总局、统计局批准后，数字化管理师最终入选本批新职业。”人社部有关负责人说，目前，全国数字化管理师数量超过100万，分布在互联网、制造业、餐饮、医疗、教育等各行业。

中国劳动学会副会长苏海南说：“此次发布的新职业在现实中早就存在，企业有真实需求，从业人员达到一定数量规模，并且有了比较清晰的职业内涵定义和工作要求。这些新职业能为国家可持续发展带来诸多收益。”

企业有新需求，职业分类大典有响应。那么，企业用工变化又源于什么？以人工智能、物联网、大数据等为代表，第四次工业革命浪潮汹涌而来，在就业市场激起千层浪。

人社部有关负责人表示，本批13个新职业可分为两类：新兴产业里的新职业、传统产业里的新职业。

——新兴产业里的新职业。近年来，随着人工智能、物联网、大数据和云计算的广泛运用，与此相关的新兴产业成为我国经济新的增长点。新兴产业蓬勃发展，对从业人员需求大幅增长，形成相对稳定的从业人群，人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员和云计算工程技术人员等4个专业技术类新职业应运而生。

——传统产业里的新职业。新兴技术溢出效应正在显现，传统一二产业向数字化智能化转变。比如，工业机器人走上生产流水线，在部分地区得到推广，企业对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求剧增，使其成为现代工业生产一线的新兴职业。

2 新职业有啥用

新产业竞争归根到底是新职业人才竞争

“4000家门店、上万名员工，在数字化系统里，所有销售数据、库存数据、员工培训情况一清二楚。任何通知都可以第一时间送达指定门店、特定员工。”说起红蜻蜓集团的转型突破，数字化管理师余爱飞很兴奋。

作为一家20多年主营鞋业的企业，红蜻蜓急需一次品牌形象大升级，吸引新的客户群体。想要拓展用户群体，数据使用至关重要。

过去，供应链、生产销售、会员等各类数据散落在不同系统里，处于“沉默”状态，数据分析几乎为零。现在，余爱飞的团队将企业内部所有数据打通，让各部门及时掌握企业运行情况，销售数据指导生产、生产数据指导物流成为可能。

“未来，成功的商业模式将更加倾向于以用户为中心的定制化，考验企业对市场需求的快速反应能力。尽快实现数字化转型，将助力企业获得更强市场竞争力。”数字经济智库高级研究员胡麒牧说。

而企业数字化转型，离不开数字化管理人才的支撑。在胡麒牧看来，就是要通过具有数字化思维和专业技能的管理人员，利用数字化办公软件平台，实现企业及组织人员架构编辑、组织运营流程维护、工作流协同、大数据决策分析、企业上下游等5方面在线化连接。

在传统行业，新职业人才决定企业转型速度，影响未来竞争力。而在新行业，新职业人才则关乎企业生存，决定企业当下的核心竞争力。

在树根互联官网上，长期挂着大数据开发工程师、大数据分析工程师、机器学习算法工程师等招聘信息。树根互联技术公司CEO贺东东表示，工业互联网平台已进入万马奔腾、群雄逐鹿的时代，企业要想存活下去，比拼的是平台和团队的能力。

在新兴产业领域，人才决定企业核心竞争力和产业链发展前景。比如，人工智能行业，“30万太少、100万不多”的薪资评价，充分说明了行业对于人工智能人才的渴求。

“无论是人工智能竞争，还是云技术竞争，说到底是人才竞争。当我们能为这些行业提供强大人力资源保障时，新兴产业才能不断壮大。”中国人民大学劳动人事学院劳动关系系主任吴清军说。

3 新职业缺人吗

供需存缺口，职业教育和培训亟待加强

求人倍率1∶10！腾讯研究院发布的《2017年全球人工智能人才白皮书》保守估计，截至2017年10月，我国人工智能人才缺口至少在100万以上。

“此次发布的新职业大多是市场上的香饽饽。”吴清军说，既有人工智能工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员等现象级稀缺岗位，也有数字化管理师、物联网安装调试员等市场需求有望井喷式增长的岗位。

2016年，湖南大学成立机器人学院，目标就是提供机器人领域技术人才。学院一成立，就受到学生和企业的欢迎。“可国家还未批准成立机器人专业，我们只能在新生入学后再进行二次招生，且毕业时只能颁发学生的原专业文凭，外加一份机器人学院学习证明。”学院院长助理李智勇说。

人社部有关负责人表示，新职业发布能更好促进职业教育和职业培训改革。比如，推动专业设置、课程内容改革等，促进职业教育培训质量提升，实现人才培养培训与市场需求紧密衔接。

苏海南也表示，新职业信息发布，将使国家职业分类体系更加科学完善，有利于人力资源开发管理、职业教育培训和人才评价工作的提升。“在国家层面，也可为制定相关产业发展政策、开展就业人口结构变化和劳动力供求状况研究分析、制定人力资源市场政策提供科学依据，有利于提升我国人才竞争力。”

朱立华坦言，申请新职业就是希望能有更多人了解、加入这个职业，帮助市场更好认识这类岗位，规范用人单位岗位设置、人员招录、员工培训等工作，带动相关职业培训产业的发展，为企业数字化转型提供强大人才保障。

数据来源：人社部、工信部、中国互联网协会

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)