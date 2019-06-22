服务做到位 产业兴起来（经济新方位·做强做大新兴产业④）

自动化机械手臂忙碌作业，72小时后精密的PCB板（印制电路板）生产出来，运往世界各地……这里是定颖电子（黄石）有限公司厂房。PCB板广泛应用于智能手机、汽车电子、计算机等。
以往，PCB产业主要分布在珠三角、长三角等电子行业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好水电和运输条件的区域。
“黄石具备PCB产业的重要原材料——铜、铜箔。”黄石市发改委高新技术科科长周精灵说，铜矿储量占全省的95%，铜产业是黄石的支柱性产业之一。这是黄石PCB产业培育的重要基础，水运便利也是一大优势。
2014年，黄石开发区招商人员在走访企业时获知，台湾定颖电子股份有限公司有对外投资意向。这家公司年营业额超过4亿美元，在PCB产业中，2017年全球排名第四十四位。
2017年，定颖电子（黄石）二期项目投入量产，次年开始获利，目前工厂月产值超过6000万元。
为什么选黄石？“我们看中的不仅是优越的交通区位和扶持政策，更看重开放意识和政府执行力。”定颖电子股份有限公司董事长特别助理李绍瑜说。
定颖电子从项目申报到拿到施工许可证仅仅用了6个工作日。
“调研发现，审批流程繁琐、等待时间长是企业反映的普遍问题。”黄石开发区·铁山区民营企业发展促进中心副主任罗翎说。2017年，黄石开发区开展“承诺预办、先建后验”改革试点，将项目开工的前置手续后移到开工后6个月内办理。同时，专门成立企业投资项目审批服务分中心，整体进驻开发区开展审批服务。
“建设速度最快、投产最快、获利最早。”李绍瑜说，黄石公司成为定颖集团在电子信息产业的标志样板工程。
建设中小企业配套园、电镀工业园、污水处理厂等基础设施，为PCB产业集群提供配套条件；设立10亿元的产业引导基金，推出人才公寓、产业用工、航运物流、增量配电等优惠政策，全力引导土地、物流、人才、资金等各类优质资源要素向电子信息、先进制造等重点领域倾斜……
一套组合拳打下来，“小铜板”汇聚大产业。如今，沪士电子、欣兴电子、定颖电子等PCB生产及配套企业成为中坚力量，赫得纳米、全洋材料等平板显示产业关键环节配套企业不断增多，黄石PCB产业生态圈逐渐成形。黄石市发改委有关负责人介绍，项目全部建成投产后，黄石PCB产能将达到每年2000万平方米，预计“十三五”期末电子信息可实现年产值1000亿元。
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