内引外联助发展（论策）

对资源型城市和老工业基地来说，产业空心化往往导致发展引擎熄火。发展什么产业、怎么发展产业成为其最重要的命题。“内引外联”，是黄石作出的重要探索。
“内引”，是唱好内部梳理与引导的地方戏。小城市发展不能求大求全，关键要发展特色产业。摸清家底、算好账本，在充分调研、反复讨论、科学决策基础上，做好个性化差异化定位，扬长避短、因地制宜发展特色产业。其中，产业遴选要瞄准新兴、集约、绿色产能，合理配置生产要素，真正让接地气、有前途的新兴产业落地生根、结链成网、蓬勃发展。
“外联”，是念好对外开放与联动的致富经。特别是港口城市，要大力提高开放意识，主动作为，积极利用好外部市场、外部资源，逐渐形成在全球范围内吸纳、凝聚和配置资本的能力，发挥好“引进来”这把利器的杠杆撬动作用，通过集聚高端产业、高端人才、高端技术、高端服务，在重塑产业空间分工体系的同时，带动各产业部门的创新发展，催生众多新兴产业。
实现“内引”与“外联”的无缝对接、有效融合，要抓住营商环境这个牛鼻子，用简政放权的“减法”跑出投资投产的“加速度”，用优化服务的“加法”换来产业汇聚的“乘法效应”。只有继续全面深化改革开放、持续营造亲清政商环境、打通落地执行的“最后一公里”，才能真正做强产业，做活城市。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】