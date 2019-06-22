内引外联助发展（论策）

对资源型城市和老工业基地来说，产业空心化往往导致发展引擎熄火。发展什么产业、怎么发展产业成为其最重要的命题。“内引外联”，是黄石作出的重要探索。

“内引”，是唱好内部梳理与引导的地方戏。小城市发展不能求大求全，关键要发展特色产业。摸清家底、算好账本，在充分调研、反复讨论、科学决策基础上，做好个性化差异化定位，扬长避短、因地制宜发展特色产业。其中，产业遴选要瞄准新兴、集约、绿色产能，合理配置生产要素，真正让接地气、有前途的新兴产业落地生根、结链成网、蓬勃发展。

“外联”，是念好对外开放与联动的致富经。特别是港口城市，要大力提高开放意识，主动作为，积极利用好外部市场、外部资源，逐渐形成在全球范围内吸纳、凝聚和配置资本的能力，发挥好“引进来”这把利器的杠杆撬动作用，通过集聚高端产业、高端人才、高端技术、高端服务，在重塑产业空间分工体系的同时，带动各产业部门的创新发展，催生众多新兴产业。

实现“内引”与“外联”的无缝对接、有效融合，要抓住营商环境这个牛鼻子，用简政放权的“减法”跑出投资投产的“加速度”，用优化服务的“加法”换来产业汇聚的“乘法效应”。只有继续全面深化改革开放、持续营造亲清政商环境、打通落地执行的“最后一公里”，才能真正做强产业，做活城市。

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 02 版）

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