农村环境整治至少需要3万亿

人民网北京6月22日电（记者 常钦）22日，由中国财政学会绩效管理研究专业委员会、中国财政科学研究院政府绩效研究中心共同主办的2019年度中国预算绩效管理论坛——乡村振兴战略格局与财政支农绩效评价案例研讨会在北京召开。

“据粗略测算，农村人居环境整治三年行动，完成农村厕所、生活垃圾和污水专项整治‘三大革命’，需要建设资金超过3万亿元。”农业农村部财会服务中心副主任安晓宁在会上介绍，今年，中央财政安排70亿元用于厕所革命整村推进；30亿元用于中西部地区农村人居环境整治整县推进。财政保障、金融支农、社会资本将成为三大资金来源。

会上，与会专家、地市负责人重点介绍分享了国家现代农业产业园建设和秸秆综合利用试点两个项目。截止目前，全国3年分4批次共批准创建国家级现代农业产业园114个，这些产业园的主导产业涉及粮油糖、果菜茶、畜产品、中药材、水产品、种业等几大类产品，基本涵盖了我国农产品的主要类型。2018年底有20个国家级现代农业产业园获得认定。“现代农业产业园”已成为推动乡村产业振兴的重大举措和关键抓手。

而秸秆综合利用是实现乡村振兴生态宜居的有效抓手。2016-2018年，中央财政分别安排资金10亿元、13亿元和15亿元，在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、四川和陕西等省（区）开展试点。结果显示，试点区内秸秆焚烧情况得到有效控制，秸秆综合利用率均达到90%以上或比上年提高5个百分点，建立了较为完善的秸秆综合利用体系，取得了良好的社会、经济和生态效益，绩效评价结果总体良好。

据了解，研讨会邀请国家财政和农业农村部门相关领导和专家，地方农口部门和相关企业代表60多人，聚焦如何贯彻落实“十九大”提出的乡村振兴战略，从投资格局和财政支农项目绩效评价角度，进行了深入的研讨。来自中央农办、国务院发展研究中心、财政部预算评审中心、中国人民大学、中央财经大学等领导和专家进行了相应点评。

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