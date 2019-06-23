我国投资增速稳步回升

首次试飞成功！

5月13日，在巨大的轰鸣声中，4架大型民航客机先后稳稳地落在北京大兴国际机场的四条跑道上。初绽新颜的北京大兴国际机场，等级、跑道长度等指标在全球机场中领先。北京大兴国际机场壮丽宏伟的外观背后，更有一笔影响深远的经济账：主体工程投资高达800亿元，投入使用后将产生巨大的带动效应。

众多像北京大兴国际机场这样利国利民的大工程，对投资稳步回升有重要拉动作用。今年前5月，全国固定资产投资同比增长5.6%，增速平稳。其中，基础设施投资同比增长4%，比去年全年提高0.2个百分点。

制造业投资增速低位回升。1—5月份，制造业投资同比增长2.7%，增速比1—4月份提高0.2个百分点。

高技术产业投资增长态势良好。前5月，高技术产业投资同比增长11.9%，增速比全部投资高6.3个百分点。高技术产业中，高技术制造业投资增长10.2%，增速高于全部制造业投资7.5个百分点。高技术服务业投资增长15.6%，增速比1—4月份提高0.1个百分点，比去年同期提高3.4个百分点。

社会领域投资快速增长。前5月，社会领域投资同比增长14.3%，增速比全部投资高8.7个百分点。其中，教育投资增长15.4%；卫生和社会工作投资增长5.2%；文化、体育和娱乐业投资增长20%。

习近平总书记强调，要改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制，推动我国经济持续健康发展。

铿锵有力的话语正落实为巨大的改革红利，使投资环境不断优化，推动投资增速稳步回升——

政策组合拳聚焦补短板，稳投资、惠民生一举多得。

延安革命老区传来捷报：全市贫困县全部“摘帽”，226万老区人民从此告别绝对贫困！“现在都是柏油路、水泥路，今年靠种花椒挣下钱，能买套房子，再娶个媳妇！”延安市宜川县村民延二黑说。如今的延安，在“八个一批”工程，尤其是大规模生态建设工程的推动下，农村基础设施、生态环境全面改善，群众生活水平日益提高。

前5月，像这样属于补短板领域的生态保护和环境治理业、铁路运输业投资分别同比增长41.5%、15.1%，比全部投资分别快35.9和9.5个百分点。“从以前的总量扩张到现在注重补短板、增后劲、惠民生，投资的针对性和有效性大幅提升。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员许召元说。

营商环境优化改善市场预期，给企业吃下投资“定心丸”。

“减税降费让企业有资金去搞技术升级。动力电池行业发展潜力巨大，今年我们打算投资18亿元，打造4条全进口方形动力电芯生产线。”远东福斯特总经理助理廖正根信心满满。今年，更大力度的减税降费，逐步优化的营商环境，让微观主体的发展信心不断增强。今年前4月，全国累计新增减税5245亿元，税收监测数据显示，全国重点税源企业信心指数止落回升。

高质量发展需要新供给，创新发展汇聚投资新动力。

放料、取货、堆放……机器臂迅捷而稳定，一台机器人就能照应一条生产线，重庆市顺多利机车公司尝到了投资智能化改造的甜头。在迈向高质量发展的过程中，新产业集群培育成长，传统产业转型升级加快，为投资注入新活力。今年前5月，制造业技术改造投资保持良好增长态势，同比增长15%，增速比前4月提高0.1个百分点，比全部制造业投资高12.3个百分点，成为拉动制造业投资增长的重要因素。

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 01 版）

(责编：李枫、袁勃)