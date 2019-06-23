“煤老大”靠改革漂亮转身（政策解读·深化改革破难题解新题）

日前召开的中央全面深化改革委员会第八次会议强调，要坚持通过深化改革来破难题、解新题，加快改革创新，推动任务落实，强化制度集成，增强经济发展内生动力，增强应对挑战、抵御风险能力。要把关系经济发展全局的改革、涉及重大制度创新的改革、有利于提升群众获得感的改革放在突出位置，优先抓好落实。一些重大试点任务，要抓紧时间，倒排工期，早出成果。

即日起，本版推出系列报道，聚焦经济社会发展中的难题、新题如何破解，敬请关注。

——编 者

核心阅读

山西开展能源革命综合改革试点，一是在煤炭利用上走出创新之路，大力推进煤炭清洁高效利用、集约化产业链利用；二是依靠改革，使能源生产结构发生深刻变化；三是省属煤炭企业深化改革，大力推进债转股、减负提效、增强活力。

近日，中央深改委会议审议通过《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》，要求山西通过综合改革试点，争当全国能源革命排头兵。昔日的“煤老大”是否做好了准备？能源关键核心技术突破、能源大数据平台打造、新能源产业提质以及相应的资金保障和人才支撑等，又如何闯出新路？记者在山西进行了采访。

●做足战略前瞻，破除“一煤独大”

山西坐在煤堆上，全省118个县，94个有煤炭资源。长期以来，经济发展过多依赖煤炭产业、过多倚重煤炭价格，能源利用水平落后。

如何破解“一煤独大”的结构性问题？

必须在煤炭利用上走出创新之路。中国工程院院士谢克昌认为，要大力推进煤炭清洁高效利用、集约化产业链利用，提高煤炭利用的集中度和利用效率，实现主体能源产业创新。

在临汾，国新能源发展集团正在推动焦炉煤气合成天然气项目富氢尾气资源深度开发，预计年底就可实现制氢、供氢的商业化运营。在集团总工程师陈钢看来，能源革命试点对经济转型是重大利好。“按照焦炭产量每年保持在8000余万吨计算，全省年氢气产量可达176亿立方米。而在过去，氢气不是回炉当原料烧了，就是白白排放掉了，既没有发挥清洁能源的作用，更没有产生高附加值。”

在大同，首座制氢加氢一体站已投入示范运营，50辆氢燃料公交车已投入使用。“制氢可以通过煤化工，也可以通过电解水，山西完全可以利用丰富风光谷电低成本制氢。按制1千克氢气耗电45千瓦时，每台氢能车每天消耗12千克氢气计算，5000台氢能车跑1年消纳近10亿千瓦时，可拉动电力增值数亿元，推动氢能上下游企业集群发展。”大同氢雄云鼎氢能科技有限公司常务副总经理魏明勇说。

●亮出管用招数，让新能源火起来

不仅是煤堆，还是电窝。依托丰富的煤炭资源，山西火电装机一度达到6000多万千瓦，位居全国前列。而如今，新能源装机突破2000万千瓦，占比23.08%。

从输煤、输电到输送绿电，依靠改革，能源生产结构发生深刻变化，也使得全省的发电量有一半通过市场化交易完成。

近日，民营售电企业荟鑫泽能源有限公司与电力生产企业签订了电力交易、数据服务等战略协议。他们今年要为客户消纳预计4000万千瓦时的非保障性风电，同时为80万平方米的供暖项目做好风火打捆准备。

“非保障电量上网没有政策补贴，属于低价电，风火打捆消纳后，电厂能多挣400多万元。采暖一方相较火电，不仅更环保，还能节省150万元成本。”总经理胡文海说，“我们应电力市场化改革而生。去年卖了4亿千瓦时，其中消纳风电3000万千瓦时，为客户节省成本1000多万元，自身盈利200万元。”

“我们对能源革命的政策红利很期待。”胡文海正与清华大学合作开发电能信息采集监测系统，要向能源大数据发力，做综合能源服务公司。

在晋城，图书馆、档案馆、展览馆综合能源利用项目上，焕星科技公司与当地供电公司合作，探索专属定制服务路子，优化供冷、供暖、新风系统余热回收再利用，与集中供暖相比节能30%，节约投资98万元。

“预计今年突破30万平方米，综合能源定制服务，前景看好。”总经理李炳星说。

●横下一条心，向质量效益型转变

山西的能源结构多煤贫油少气，实现能源的高质量发展，就必须横下一条心，汇聚全省人财物，久久为功。

推动5G技术下井、“互联网+”未来采矿新模式，阳煤集团探索煤炭智能化生产和信息化管理。“能源革命最终还是要落到企业和项目上。”阳煤集团董事长翟红说。

“要认清优势和短板，处理好自己干与合伙干的问题。”同煤集团副董事长刘敬说，既要向新能源制造业升级，和全球化清洁能源公司合作，还要大力推进创新创业中心建设，打造现代煤化工体系。

从煤炭运输转型到新能源装备制造，晋能集团副总经理刘平说：“哪里有需求，哪里就近建立风场、光伏电站，就近发电，做新时代的能源供应商。”

潞安集团探路煤制油，伴随煤基高端精细化学品开发，煤炭资源的经济效益衡量标准也将实现从“吨”到“公斤”再到“克”的转变。

“省属煤炭企业必须深化改革，大力推进债转股、减负提效、增强活力。”刘平说。据悉，山西省国资委建立债转股业务台账，跟踪进展解决困难，省属煤炭企业资产负债率下降到76.5%，应收账款比年初净下降292.4亿元，降幅达25.1%，发展资金问题大大纾解。此外，加快推动转型项目建设，今后三年可竣工投产的具有支撑性、牵引性的重大转型项目数量286个，总投资6966亿元。

数据来源：新华社、中国煤炭工业协会

制图：郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 02 版）

(责编：李枫、袁勃)