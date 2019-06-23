中国创交会两年促成165项成果转换落地

本报广州6月22日电 （记者李刚）2019中国创新创业成果交易会（以下简称创交会）21日在广州举行。本届交易会汇聚了约1200项创新创业优秀项目，并与来自国内外的1000多家企业、100多家创投风投资本共同构建政产学研资协同创新平台。中国科学院专利技术成果拍卖会也首次在创交会举办，并计划长期“落户”创交会。创交会为解决科技成果转化“最后一公里”问题走出了一条新路径。

创交会是由中国科协、国家发改委、中国工程院等共同发起并举办的国际化创新创业成果转化平台，以市场为导向，以展示交易为手段，以落地转化为目标，促成国内外技术与资本的有效互动，助推技术供给与产业需求的精准对接，实现技术成果到产业的顺利转化。过去两年创交会展出2500多项成果，促成165项成果转化落地，涉及金额近130亿元。今年以来，创交会已举办了16场项目对接会、项目推介会，96个项目参与路演。

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 02 版）

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