车床工“搭班”机器人（经济新方位·新职业看潜力②）

不到60秒，能干多少事？在董祖阳这里，能走完一整套车工工序。
输入程序，按动开关，“手臂”从料仓抓取一个轴承的毛坯料，放入1号机床。20秒，机床防护门自动打开。“手臂”抓取加工件，进2号机床再加工，随后再提出，上传送带，进入下一工序。
河北临西县，一家轴承生产车间，董祖阳操作的“手臂”便来自一组六轴关节式工业机器人。轴承是当地特色产业，生产和出口企业就有420家，产量占全国1/10。
起初，这里多生产窗帘、自行车上的低速碳钢轴承，后来是高速碳钢轴承，用于汽车、矿山机械设备。如今，高铁、航空领域也能找到临西出去的P2级轴承。
从简单机械加工到半自动、数控生产，再到机器人上岗，董祖阳在这家企业工作12年，都赶上了。
“刚起步时是小型车床，靠人工手摇扳把产生动力加工零件，熟练工1天最多出100个。”董祖阳那时刚20岁，学历不高，有足够体力就能赚更多钱。
后来，企业购进液压半自动式车床，1台一天加工1000多个零件，产品稳定性也提高不少。有了技术含量，他和一条生产线的6个工友，边干边学。
就这样一直到2011年下半年，产品质量逐渐无法达到国内国际客户要求，企业订单量下滑，提高装备水平和产品层次迫在眉睫。
“虽然大部分轴承企业或多或少引进了半自动化设备，但生产过程还是需要大量人工干预。人员过多，却不能产生同等价值。”临西县发改局局长王其良认为，引进自动化设备，通过一人多机作业来提质增效迫在眉睫。
“如今，一个熟练的车床工每月工资涨到四五千元。更发愁的是，高薪也招不到高技能人才。”企业负责人李召觉得，过去有利润，很大程度上得益于劳动力成本低。装备自动化智能化，让技术红利成为可能。
如今，工业机器人走进当地三成轴承企业车间。在王其良看来，这对提升劳动力素质、提高企业生产效率、促进产业结构调整很有意义。
有了机器人，一个人就能盯两条流水线。比如，董祖阳所在的车间，10条生产线，24小时运转，每年节省人工成本100多万元，生产效率一下子提高20%。
眼下，他正系统学习工业机器人系统操作技术，还有互联网、智能制造等领域相关知识。“机器人全自动生产线、机床设备网络化应用，这是未来方向，不学就会被市场淘汰。”
从车床工到数控机床操作员，再到与机器人打交道，董祖阳觉得，车间越来越智能，自己也更“聪明”了。
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技术升级拉动新兴职业需求
近日，人社部、市场监管总局、国家统计局正式向社会发布13个新职业信息。分析这13个新职业，可以发现，它们主要集中在高新技术领域，这与我国当前所处社会发展阶段、产业结构升级发展、科技创新能力提升、信息化广泛使用等方面有着莫大的关联。
比如，随着新兴技术的采用，传统的第一、第二产业越来越智能化。工业机器人走上生产流水线在部分地区得到推广。工业机器人的大量使用，对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求剧增，与机器人相关的生产、服务和培训企业蓬勃发展，使其成为现代工业生产一线的新兴职业。
（资料来源：人社部）
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