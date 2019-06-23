原标题：第十届威海国际食品博览会暨中韩商品博览会开幕

国际在线消息（记者 赵博）：6月21日，为期4天的第十届威海国际食品博览会暨中韩商品博览会（以下简称食博会）正式开幕。作为山东省唯一一个以关注出口食品农产品质量安全为主题的专业食品类展会，经过多年的精心培育，食博会的知名度和影响力逐年提升，品牌效应不断凸显，已成为“精致城市·幸福威海”的一张靓丽“名片”。

会场连廊的“地标·天物”威海地理标志产品展区集中展示了荣成海带、乳山牡蛎等四个国家地理标志产品 摄影 赵博

据介绍，本届食博会设有骨干企业展区、海洋产品展区、农副产品展区、扶贫展区、食品包装展区、进口商品展区、休闲食品展区、中韩自贸专题展区、“一带一路”展区、其他境外展区、酒水饮料展区、区域品牌展区、室外海鲜美食节展区等，品类齐全，花样繁多，市民可以“一站式”采购到各种美食和产品。展会期间还将同期举办食博会十年回顾展、2019中国水产品高值化利用产业发展研讨会、境内外采购对接会、2019山东（威海）内外贸融合促进消费品质提升研讨会、第五届中国商品交易市场外贸发展战略高峰论坛暨创建中日韩商品集散中心研讨会、中国（威海）国际海鲜美食节、献礼建国七十周年暨第二届威海职教艺术节等配套活动，为参展商、采购商、消费者搭建专业的交流合作平台。展会现场更策划了“食王争霸赛”“逛食博，抽锦鲤”“快乐摇一摇”“集字有礼”等当下热门的小游戏，营造全城节日气氛。

本届展会展出面积3万平方米。设置标准展位618个，参展企业402家，参展商来自包括中国在内的全球18个国家（地区）。其中，境内参展企业220家、标准展位422个；境外展区参展企业182家、标准展位196个，分别占总数的45%、32%。此外，展会还邀请了2000多名境内外专业采购商到会洽谈。

在展览中心广场的中国（威海）国际海鲜美食节上，国外客商兴致勃勃地试吃威海美食 摄影 赵博

在威海国际展览中心广场上， 24家星级酒店和特色饭店的大厨们为海鲜盛宴忙碌着，美食节展区以威海本地海鲜食材为主，培育打造“中国海鲜·享威海”海鲜美食品牌，打响“到威海吃海鲜”的城市名片。展览中心内，各种特色食品琳琅满目。连廊的“地标·天物”威海地理标志产品展区集中展示了荣成海带、乳山牡蛎、文登西洋参、威海无花果四个国家地理标志产品，直观地展现出海洋产品与农产品的特点，整体效果艺术感十足，市民和游客纷纷在此参观、拍照。

来自加纳的展商与游客热情互动 摄影 赵博

为抓好出口食品农产品质量安全管理，2008年威海市在山东省率先提出建成出口食品农产品质量示范市的工作目标，以打造农产品质量安全最放心城市为目标，在全市范围内实行区域化管理，部门联动、多措并举，一年一推进、一年一深入，形成了独具特色的“一标两市、全民共享”的示范区工作模式，实现了从区域化到示范区、示范市的跨越式发展，所有农产品全部达到“投入无违禁、管理无盲区、产品无公害、出口无障碍”，保障了出口食品农产品安全，打造了威海质量和威海品牌。

(责编：冯粒、袁勃)