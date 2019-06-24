短视频卖保险该不该信（财经观）

对短视频这一传播力、渗透力极强的营销方式，无论是商家、消费者还是企业，已然避无可避。不如顺势而为，不断加以规范

“谁认识那个‘保姐姐’？她连最基本的保障和分红的概念都说不清，哪来的资格在短视频里指导大家买保险？”在某保险论坛上，一位网友的发言道出了很多人的疑虑：“网红”们在短视频中销售的金融产品可信吗？能买吗？

这几年，短视频平台数量迅猛增长，内容遍及生活各个领域。有机构统计数据显示，截至今年2月，短视频已经成为移动互联网第二大应用。与此同时，其用户已经从“碎片化驱动”转向“行为化驱动”，即已形成主动观看习惯。由于大部分短视频平台能通过加关注、直播、扫码、加粉等方式实现发布者与用户以及用户与用户之间的互动，具有较强的社交功能，所以电商小程序一旦嵌入，自然而然会出现“主播现场吆喝、粉丝热情捧场”的销售场景。

短视频的带货效应不可小觑。以美妆为例，目前抖音上拥有百万以上粉丝的美妆达人超过100个。然而，“网红”们是否有资格推销金融产品，则要打个问号。由于金融产品较一般商品复杂，供需双方信息不对称，因此没有相关部门的认可和审核，非持牌机构不得经营。所以，不管“网红”有多红，他们推销金融产品，首先未必合规，其次未必具备足够的金融知识，能说到点子上。更有甚者，这些视频可能成为金融诈骗的帮凶。

但我们必须正视的是，一个时代的消费者有一个时代的“触媒”偏好，对短视频这一传播力、渗透力极强的营销方式，无论是商家、消费者还是企业，已然避无可避。一味地堵，只会令其逃避监管，在灰色地带扭曲发展。不如顺势而为，不断加以规范。

令人欣慰的是，此事已引起监管部门重视。不久前，银保监会就明确表示，抖音、微信、微博这类第三方平台宣传或售卖保险产品必须遵守《互联网保险业务监管暂行办法》，禁止第三方平台非法从事保险中介业务。

市场情况和百姓需求千变万化，规章制度也需要不断完善，进一步深化、细化。比如，根据监管要求，第三方平台必须有销售保险的资质，可如果有代理人资格的主播，在没有牌照的第三方平台上开视频，该如何处置？再如，“网红”们自己并没有代理人资格，但是他们通过扫码链接等手段，与有牌照的代理人合作，一个前台“引流吸粉”，一个后台“用粉变现”，怎么办？短视频的传播具有及时性、爆发力，以目前的监管手段，能否及时有效地开展监控、追踪、管理与惩戒？这些都是值得研究的问题。

金融机构需加速提高短视频营销竞争力，强化跨界意识，选拔培养靠谱的“网红”，为用户提供既专业又有亲和力的服务。行业、企业要立足长远发展，加大投入制作、传播一些普及金融知识、防范金融陷阱的小视频，以群众喜闻乐见的方式，开展消费者教育。

短视频平台在净化网络环境、规范网商行为方面，也有不可推卸的责任。不妨以畅通投诉渠道、设立产品榜单、增加消费警示弹窗等手段，将坑害用户的所谓“网红”驱离，及时下架违规视频。

当然，消费者自己也要擦亮双眼。别以为偶像无所不能，被一两句屏幕里溢出的话语所影响，就盲目下单。投资理财买保险，还是找专业人士更靠谱些。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 18 版）

(责编：李枫、袁勃)