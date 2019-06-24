中国税务师事务所“百强”发布

本报电 中国注册税务师协会近日在京发布2018年度税务师事务所经营收入前百家名单。数据显示，2018年度税务师行业发展取得了长足进步，其中“百强”所经营收入超100亿元。这是该协会连续第九年公布行业“百强”名单，协会副会长兼秘书长李林军表示，2018年度，全行业报告经营收入总计203.45亿元，比上年增长19.73%，为近6年来增幅最高。全行业共有税务师事务所约6100家，同比增长10.47%；从业人员约10.2万人，同比增加2.97%；在税务师事务所执业的税务师4.43万人，同比增加4.19%；行业利润总额同比增长87.39%，收入结构呈现出多元发展的趋势。

（吴秋余）

新华保险推出环卫工人公益项目

本报电 最新数据显示，截至今年5月底，“城市因你而美·新华伴你而行——新华保险关爱全国环卫工人大型公益行动”已完成理赔73例，累计赔付674万元，其中身故保险金658万元，伤残保险金16万元，惠及29个城市的73位环卫工人。

据介绍，2017年8月，新华人寿保险公益基金会推出该项目，由新华保险通过公益基金会向环卫工人每人赠送10万元保额的意外伤害保险。截至目前已向全国66个大中城市的587181名环卫工人赠送人身意外伤害保险，累计捐赠保额超过587亿元。该项目2019年扩展到全国100个城市，覆盖环卫工人总数超过70万人。新华保险希望结合数以万计的志愿者和各方社会公益力量，为更多的环卫工人送去温暖。

（曲哲涵）

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 18 版）

(责编：李枫、袁勃)