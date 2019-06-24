“贷”动种植户增收（财经故事）

山东济南市济阳区曲堤镇有“中国黄瓜之乡”的美誉，黄瓜种植大棚约2.6万个。名声响了，生意旺了，当地种植户想要改造升级大棚、扩大种植规模，却受困于资金这个“拦路虎”。

不久前，镇上的种植户齐金善起了个大早，带着自己的土地证、户口本、身份证等材料赶到了村委会。“最近，我想改造自家的大棚，需要一大笔钱。听说齐鲁银行推出了创业担保贷，这个贷款全贴息，手续也简便，很快就能拿到贷款。这不，一早我就来到村委会，在齐鲁银行工作人员的指导下，填写创业担保贷申报材料。”齐金善说。

齐金善所说的创业担保贷由齐鲁银行与济南市信用担保中心合作推出，贷款额度最高10万元，贷款期限为24个月，可享受政府100%贴息政策，目前已为曲堤黄瓜农业集群客户发放贷款3000余万元。“有了刚申请的10万元贷款，今年预计能增收近20万元。”齐金善兴奋地说。

近年来，齐鲁银行在省内法人银行中率先成立普惠金融部，发力县域金融等领域。

齐鲁银行在济南、聊城、青岛等地所有县域设立网点，县域机构达到42家。针对“三农”客户需求区域差异大、季节性强、有效抵押担保不足等特点，打造差异化的涉农信贷产品，创新推出基于动物活体抵押的生态养殖贷。通过政府增信、银企合作构建了多方合作、协同支农模式。

通过银企联动、银政联动的方式，齐鲁银行支持贫困户创业就业。近年来，齐鲁银行通过与山东省促进就业创业贷款担保中心合作，在全省推广下岗再就业贴息贷款业务，支持返乡农民工、农村青年、农村妇女、大学生村官、科技特派员创业就业。与农业龙头企业合作，积极支持农业现代化发展。目前，齐鲁银行累计发放各类涉农扶贫贷款20多亿元。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 18 版）

(责编：李枫、袁勃)