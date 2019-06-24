国企运行稳中有进（锐财经）

日前，在成都举行的2019世界工业互联网大会上，中央企业工业互联网融通平台正式启动。该平台集聚中央企业工业互联网资源，构建工业互联网融通发展生态体系。图为参会代表在操作一款六轴机械手臂。

新华社记者 谢 佼摄

日前，财政部发布数据显示，前5个月全国国有及国有控股企业主要经济指标继续保持增长态势，其中利润总额同比增长8.7%。同期，各家中央企业也报送了较为积极的全年经营目标，2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%。专家分析，这说明当前国企运行情况良好，继续发挥着支撑经济平稳健康发展的作用，企业对下半年也保持不错的预期，相关改革创新仍将稳步推进。

主要指标持续增长

财政部数据显示，1月至5月，国有企业营业总收入237730亿元，同比增长7.7%。其中，中央企业138026.3亿元，同比增长6.3%；地方国有企业99703.7亿元，同比增长9.8%。

同期，国有企业利润总额13929亿元，同比增长8.7%。其中，中央企业9565.8亿元，同比增长9.2%；地方国有企业4363.2亿元，同比增长7.6%。石油、电力等行业利润增长较快。

值得注意的是，1月至5月，国有企业应交税费19043.1亿元，同比增长1.2%，其中，中央企业和地方国有企业应交税费同比分别增长1.6%和0.1%，较大幅度低于营业总收入、营业总成本和利润总额增速，这也被认为是一系列减税降费政策落地见效的体现。

中国社科院财经战略研究院财政研究室副主任何代欣向本报记者分析，这份成绩单是非常不错的，国有企业主要经济指标保持了以往的增长态势，这说明在外部经济环境变化较大，经济面临下行压力的情况下，国企继续发挥着支撑经济平稳健康发展的作用。

后续发展预期良好

高速铁路、特高压输变电、移动通信……一批国有骨干企业在关键领域发挥着重要作用，其未来运行情况也备受关注。近日，国务院国资委举行2019年度和2019-2021年任期中央企业负责人经营业绩责任书签订仪式，披露了今年央企的主要运营目标。

根据修订版《中央企业负责人经营业绩考核办法》，国资委对央企经济效益考核目标实行分档管理，2019年将净利润、经济增加值的一档目标设定为增长7%以上或者达到历史最好水平。据介绍，各中央企业都报送了较为积极的经营目标。在消化移动网络流量资费和一般工商业电价下降等政策性减利2000多亿元的基础上，2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%。

“9%的净利润增长目标体现了央企勇于担当、主动加压的态度。”国务院国资委研究中心研究员周丽莎说，这个指标的设定也说明临近年中，中央企业经济增长利润值良好，指标设定具有一定的合理性。

“国企未来经营更加注重经营效率，提高毛利润等，这是趋势。”何代欣说，伴随积极财政政策的继续实施，特别是一些重大投资项目的推进，预计下半年经济形势会逐步好转，国企的运行情况可能还要再好一些。

改革创新稳步推进

国企运行情况不仅看营收、利润等指标，在创新、改革方面也被寄予厚望。

不久前，总规模600亿元的国企改革“双百行动”发展基金落地，首期资金300亿通过市场化手段撬动国企改革走向纵深，主要投资领域包括战略性新兴产业，非上市企业股权多元化和混合所有制改革，上市公司并购重组等。目前“双百行动”已有400多家国企参与，在授权经营体制改革、企业内部改革等方面，各地方国企也在持续推进。

围绕去产能、降杠杆减负债、压两金等国资国企改革阶段性重点任务，国资委加大对深化供给侧结构性改革的考核支持力度。例如，对重点涉煤企业设置去产能任务指标；对结构调整任务重的企业设置战略性新兴产业占比等指标；继续将资产负债率管控纳入全部中央企业业绩责任书等。

“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济健康发展的基本面没有改变。”国务院国资委副主任翁杰明说，对于国企来说最重要的是要把自己的事情做好，要苦练内功、强身健体，加快推进国企改革发展各项工作。

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