创新，为世界经济开辟增长源泉（从杭州峰会走来）

编者按：二十国集团领导人杭州峰会系列活动中，习近平主席提出共同构建创新型、开放型、联动型和包容型世界经济的主张，全面阐述中方的全球经济治理观，着眼困扰世界经济的难题，给出了中国答案，得到国际社会高度肯定。杭州峰会的众多理念和倡议，成为二十国集团领导人汉堡峰会、布宜诺斯艾利斯峰会以及即将举行的大阪峰会确定议题的智慧源泉。

习近平主席即将出席二十国集团领导人大阪峰会之际，本报推出“从杭州峰会走来”系列述评，共同感受杭州峰会共识和理念的磅礴活力和时代意义。

“创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。”在二十国集团领导人杭州峰会系列活动中，习近平主席以历史的眼光和宏阔的视野，着眼世界经济中长期发展，强调创新在经济增长中的动力作用，提出建设创新型世界经济，开辟增长源泉，为世界经济指明方向。当前，世界经济整体增速放缓，各类风险加快积聚。单边主义和保护主义严重冲击国际秩序和多边贸易体制，成为全球经济稳定的最大风险。在这一背景下，习近平主席关于建设创新型世界经济的主张，其时代意义和现实意义更加凸显。

中国主张获得广泛认可

从圣彼得堡、布里斯班到安塔利亚，从杭州、汉堡再到布宜诺斯艾利斯，习近平主席在二十国集团领导人峰会上提出一系列促进世界经济增长、加强国际经济合作、完善全球经济治理的主张，“创新”是贯穿始终的重要关键词。

习近平主席关于建设创新型世界经济的主张得到国际社会越来越多的积极响应。杭州峰会上，在中方倡导与推动下，二十国集团成员共同制定了创新增长蓝图，以及创新、新工业革命、数字经济三大行动计划。二十国集团创新增长蓝图强调创新涵盖广泛领域，打造创新生态系统。各方还制定了结构性改革共同文件，强调通过结构性改革提高世界经济中长期增长潜力。这些成果在二十国集团历史上都是首创之举。

2017年，二十国集团领导人汉堡峰会以“塑造联动世界”为主题，延续落实杭州峰会共识。2018年，二十国集团领导人第十三次峰会在布宜诺斯艾利斯举行。习近平主席建议二十国集团将“新技术应用及其影响”作为一项重点工作深入研究。峰会高度重视中方建议，峰会宣言强调为创新型增长加强教育、支持数字分享，鼓励应用创新型数字经济商业模式。

二十国集团领导人大阪峰会继续将新技术应用作为重点合作领域，将讨论数字安全、数字经济与可持续发展议程关系等问题。日本庆应大学经济学部教授大西广表示，新技术革命方兴未艾，创新对世界经济发展发挥着越来越重要的作用。习近平主席在杭州峰会上提出共同构建创新型、开放型、联动型和包容型世界经济的主张，从世界经济面临的最迫切问题出发，体现了中国作为负责任大国的担当，得到了与会各国的认同和赞扬。

共同打造创新生态系统

“更加注重效益质量”——建设创新型世界经济，要转变发展理念。单纯依靠刺激政策和政府对经济大规模直接干预的增长，只治标、不治本，而建立在大量资源消耗、环境污染基础上的增长更难以持久。建设创新型世界经济，意味着要顺应经济全球化趋势，抓住新科技革命和产业变革的历史机遇，依靠创新提高要素生产率、创造新的就业、提供更多更好的产品和服务，促进世界经济结构调整，释放中长期增长潜力。

“要在数字经济和新工业革命领域加强合作”——建设创新型世界经济，要抓住科技创新这个核心。以互联网为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发，人工智能、虚拟现实等新技术日新月异，虚拟经济与实体经济的结合，给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。这意味着各方应共同打造新技术、新产业、新模式、新产品，既立足自身发展，充分发掘创新潜力，也敞开大门，鼓励新技术、新知识传播，让创新造福更多国家和人民。

科技创新必须通过合作与交流实现，独家垄断不能带来进步。南非国家规划委员会委员米丽亚姆·奥尔特曼表示，一个国家技术创新能力的提升，不仅需要研发资金和人才的投入，更需要与世界其他国家进行充分、开放、持续互动，建设开放合作的创新生态。这对于当下世界经济发展有着重要意义。

“体制机制变革释放出的活力和创造力，科技进步造就的新产业和新产品，是历次重大危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本”——建设创新型世界经济，要开展体制机制变革。体制机制变革同新技术变革相辅相成，互相促进。为有效促进世界经济中长期增长，需要在宏观经济政策上进行创新，实施财政货币和结构性改革政策组合、宏观经济政策和社会政策对接、需求侧管理同供给侧改革并重，让创造财富的活力竞相迸发，让市场力量充分释放。

“面对世界经济形势的发展演变，全球经济治理需要与时俱进、因时而变”——建设创新型世界经济，要进一步完善全球经济治理。小智治事，大智治制。全球经济治理应更好反映世界经济格局新现实，提升新兴市场和发展中国家应有的代表权和话语权，巩固和加强国际金融安全网的有效性，维护全球金融体系和市场的稳定。

中国理念为创新提供借鉴

中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。新发展理念的五个维度相辅相成，相互促进。创新是引领发展的第一动力。中国着力实施创新驱动发展战略，坚定不移全面深化改革，转变经济发展方式，增加经济社会发展新动力，同世界深度互动、向世界深度开放。

创新为中国经济发展不断注入活力。当前，中国研发投入全球排名第二，约占经济总量2.18%，以战略性新兴产业、分享经济等为代表的新动能不断壮大。中国的创新是在开放条件下进行的，注重内外联动，谋求共同发展。共建“一带一路”就是中国致力于实现世界共同繁荣的促进国际合作的创新。推动高质量共建“一带一路”，创新将提供重要动力。

“中国始终重视并大力倡导创新，既展现了新时代中国发展的鲜明特色，同时也为世界经济可持续增长指明了方向。”印度尼赫鲁大学教授斯瓦兰·辛格表示：“当世界经济面临诸多风险和挑战时，尤其需要每一个经济体都开启创新引擎，共创开放、包容、共赢的合作创新之路。”

“凡益之道，与时偕行。”二十国集团是全球经济治理重要平台。习近平主席关于建设创新型世界经济的主张抓住了世界经济增长的根本性问题，为加强国际经济合作、完善全球经济治理注入了强大正能量，彰显世界变局面前的中国信心、中国定力，贡献了中国智慧、中国方案，必将对世界经济的长期可持续发展产生深远影响。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)