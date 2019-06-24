“期待与中国踏上共同发展新征程”

由中国社科院主办的“中国发展、世界机遇”国际学术研讨会6月23日在北京开幕。本次研讨会为期两天，来自20多个国家的政府官员、科研机构和智库的知名学者围绕社会发展与社会政策、经济增长与科技创新、共建“一带一路”与国际合作等议题深入探讨。与会人士认为，中国发展成就令人印象深刻，带来的发展机遇惠及全球。

“实践证明，选择与中国做朋友，就是选择了和平的伙伴；选择与中国合作，就搭上了发展的快车。”研讨会上，塔吉克斯坦科学院副院长阿卜杜拉赫蒙·穆哈马德用统计数据展示了中国发展成就和塔中合作的成果，他说：“中国为世界发展作出重要贡献，同中国的友好合作是塔吉克斯坦外交的优先方向。”

中国社科院副院长高翔表示，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的历程，创造了发展奇迹。近年来，中国对世界经济增长贡献率约30%，成为全球增长的重要引擎。“一带一路”倡议提出6年来，正越来越多地惠及世界，为世界发展注入更多新动能。

“与我29年前第一次到中国访问的情形相比，中国城镇和农村都发生了翻天覆地的变化。中国社会管理与创新有很多经验值得借鉴。”泰国国家研究理事会秘书长宋斯维莱告诉记者：“中国发展进入新时代，蕴含新机遇。这是世界同中国加深合作的重要契机，我们期待与中国踏上共同发展新征程。”

世界粮食奖基金会主席肯尼斯·奎因以实证研究阐释“要致富先修路”的道理。他展示了亚洲、非洲多个国家农村地区道路的密度、渗透比例和贫困发生率的关系，认为“一带一路”建设推动了沿线国家和地区基础设施建设发展，有效提升了互联互通水平。

奎因还高度评价以袁隆平为代表的中国农业科学家对世界的贡献，认为袁隆平的杂交水稻技术提高粮食产量和质量，为推动全球减贫事业增添动力。

哥斯达黎加驻华大使罗德里格斯表示，中国正通过共建“一带一路”同世界分享发展成果和经验。中美洲地区很多国家都面临减贫、发展经济的任务，中国改革开放、精准扶贫、优化营商环境、协调区域发展等方面的经验都值得借鉴。“反对保护主义、维护多边主义对各国发展至关重要。中国发展得益于对外开放，也是推动建设开放型世界经济的重要力量。”

俄罗斯科学院远东分院副院长维克多·拉林主张全方位看待中国对世界的贡献。他说，中国提出的构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，为世界发展和全球治理贡献了中国智慧和中国方案。

印度新南亚论坛主席库尔卡尼从维护世界和平、拉动经济增长、提供发展范例等多个方面总结了中国发展带给世界的机遇。他表示，中国坚持走和平发展道路，致力于构建人类命运共同体，不断推进“一带一路”建设。“中国积极与其他国家分享发展机遇，很多国家都从中受益。孟中印缅经济走廊已经取得很大进展，未来各方实现合作发展、共同发展的前景非常广阔。”

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 02 版）

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