我国保险原保费收入前4月同比增长14.92%

本报北京6月23日电 （记者曲哲涵）记者近日从银保监会获悉：目前我国保险业保持了“三稳三好”发展态势，即行业增长“稳”、风险防范“稳”、外资预期“稳”；保险创新发展不断推进、保险保障功能不断增强、保险服务能力不断提升。

今年1至4月，我国保险原保费收入1.9万亿元，同比增长14.92%，保险业总资产达到19万亿元，较上年末增长3.89%，实现了良好开局。

2018年，保险业为全社会提供风险保障金额共计6897万亿元，同比增长66.2%。其中，健康保险赔付支出同比增长34.7%，在全国卫生总费用中占比首次突破3%；大病保险覆盖居民已突破10亿人，实际报销比例在基本医保的基础上平均提升14%，试点以来累计赔付超过1900万人次；农业保险为近2亿户次农户提供风险保障3.46万亿元，同比增长24.2%。

截至2018年末，保险资金通过各类资管产品，支持“一带一路”投资达9612亿元；服务长江经济带和京津冀协同发展投资分别达4248亿元和1717亿元；支持清洁能源、资源节约与污染防治等绿色产业达6942亿元。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 03 版）

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