前五月国企利润同比增长8.7%

原标题：前五月国企利润 同比增长8.7%

财政部日前发布数据显示，2019年1至5月，全国国有及国有控股企业（以下简称国有企业）主要经济指标继续保持增长态势，但利润增速略有下降。数据显示，1至5月，国有企业利润总额13929.0亿元，同比增长8.7%。其中，中央企业9565.8亿元，同比增长9.2%。地方国有企业4363.2亿元，同比增长7.6%。

营业总收入方面，1至5月，国有企业营业总收入237730.0亿元，同比增长7.7%。中央企业138026.3亿元，同比增长6.3%。地方国有企业99703.7亿元，同比增长9.8%。

营业总成本方面，1至5月，国有企业营业总成本229240.1亿元，同比增长7.8%。中央企业131003.2亿元，同比增长6.4%。地方国有企业98236.9亿元，同比增长9.9%。

税后净利润方面，1至5月，国有企业税后净利润10280.8亿元，同比增长9.3%，归属于母公司所有者的净利润6412.8亿元。中央企业7120.6亿元，同比增长10.7%，归属于母公司所有者的净利润4640.3亿元。地方国有企业3160.2亿元，同比增长6.2%，归属于母公司所有者的净利润1772.5亿元。（记者 孙韶华）

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