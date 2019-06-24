原标题：东盟峰会主席声明反对贸易保护主义

新华社曼谷6月23日电（记者杨舟）第34届东盟峰会23日在泰国首都曼谷闭幕。当天公布的本届东盟峰会主席声明说，东盟反对贸易保护主义，支持维护多边贸易体制。

在主席声明中，东盟重申支持“包容、透明、基于规则”的多边贸易体制。声明说，当前保护主义和反全球化情绪势头不减，继续损害世界经济，威胁多边贸易体制，东盟对此依然担忧。

声明说，世界贸易组织面临诸多挑战，有必要保持并强化争端解决机制，即世界贸易组织解决贸易争端的独特机制。

声明指出，当前全球经济处于重要的十字路口，不确定性和挑战有所增多。东盟各国领导人一致同意推动“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判于年内完成，以重振国际贸易，并敦促相关各方加倍努力实现这一目标。

此外，东盟各国领导人再次强调支持东盟经济一体化，认可东盟内部金融合作和一体化的重要性。

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