借款8.8万元还款15.74万元 平台套路深，网贷需谨慎

原标题：平台套路深，网贷需谨慎

借款8.8万元，还款15.74万元。平台收取服务费合法吗？服务费是否应计入消费者真实贷款利息？

近来，有不少金融消费者反映部分金融平台的实际贷款利率与平台宣传利率不符，同时仍有一些平台收取各种费用，经过测算实际利率甚至超过最高法规定的民间借贷利率最高档36%的红线。

平台收取服务费是否合法？平台服务费是否应计入消费者真实贷款利息？对此，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室共同发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》明确规定，不得撮合或变相撮合不符合法律有关利率规定的借贷业务；禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金，以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。

“收取服务费的做法是违规的，平台服务费应作为利息计算。”中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，部分互联网金融公司现金贷利率畸高且不透明，在隐性突破法律红线的同时，加重借款人负担。平台的费用一般分为利息和手续费两部分，如果将所有费用折算成利息，利率十分惊人。为了规避法律，这些平台往往以信息审核费、管理费、服务费等名义收取费用，有意隐瞒超高利率。目前，收费不透明、设置种种陷阱等现象较为普遍，同时贷款客户普遍缺乏辨识能力。有部分线下高利贷，甚至打着“现金贷”的名义通过线上化扩大规模。

湖南日月明律师事务所合伙人律师戴曙光表示，预先在本金中扣除利息的，法院应当将实际出借的金额认定为本金。实际情况下，商家为躲避法律监管，会以更为隐蔽复杂的方式收取“砍头息”。在网络借款模式下，交易结构更趋复杂，监管层有必要制定规范性文件，强制平台贷款时标明真实贷款利率，让消费者申请贷款时看得清楚明白。（记者 彭 江）

(责编：庄红韬、杨曦)