原标题：世界对G20峰会充满期待 中美元首见面成关注焦点

【环球时报综合报道】中国外交部发言人陆慷23日宣布，应日本首相安倍晋三邀请，国家主席习近平将于6月27日至29日赴日本大阪出席二十国集团(G20)领导人第十四次峰会。中国外交部前副部长何亚非23日对《环球时报》记者说，G20是全球经济治理的首要平台，维护以规则为基础的全球治理体系将是本届峰会的要义。在G20平台上，中国为推动共建人类命运共同体，坚定支持多边主义，完善全球经济治理作出重要贡献。本次大阪峰会，“中国方案”备受期待。上周，中美元首在通话中相约在大阪会晤。世界对这一会晤给予极高关注，期待中美经贸摩擦走出阴霾。但让外界感到不安的是，美国又使出极限施压的一套，在峰会前发出矛盾信号：美国商务部将中国5家公司列入“实体清单”。德国全球新闻网23日提醒说，北京希望通过谈判解决与华盛顿的贸易争端，但同时也划出红线——相互尊重，平等对话。

大阪峰会进入倒计时

23日，日本主流媒体以快讯第一时间报道中国国家主席习近平将出席G20大阪峰会的消息。《日本经济新闻》称，这将是2013年就任中国国家主席后，习近平首次到访日本。日本共同社援引政府官员的话说，日中两国领导人预计将在G20峰会召开的前一天(27日)举行双边会晤。在日中关系因领土争端和历史问题遇冷数年后，安倍希望通过会谈确保两国关系保持继续改善的良好势头。日本时事通讯社称，日方还希望借此为争取邀请习近平于明年作为国宾访日打下基础。

据G20大阪峰会官网介绍，在28日至29日期间，各国领导人将围绕世界经济、贸易投资、创新、环境能源、就业、女性权利、开发和健康等8个主题进行探讨。23日在中国人民大学重阳金融研究院主办的“G20大阪峰会与中国利益”主题研讨会上，现任该研究院高级研究员的何亚非说，正是在G20机制中，中国首次系统性地提出全面应对政治、经济、安全等全球性挑战的“中国方案”，为反对贸易保护主义、克服世界经济下行压力等作出重要贡献。在大阪峰会上，让全球经济治理更加有效、公平、公正，通过G20建立新型大国关系等预计仍将是中国努力的方向。

这是日本第一次主办G20峰会。《日本时报》称，安倍将在大阪恭迎世界重要国家的领导人，并希望利用此次机会彰显日本可以成为地缘政治稳定之岛。在峰会期间，有三场双边会晤将备受关注：中美领导人的“习特会”、美俄领导人的“特普会”以及特朗普和土耳其总统埃尔多安的会面。该报说，美国视俄罗斯为战略对手，特朗普和普京会面却总有“化学反应”，这让两人之间的会晤颇具意义。对于购买俄罗斯S-400导弹的埃尔多安来说，他和特朗普的会晤可能是土耳其避免被美国制裁的最后机会。而最重要的显然是“习特会”，中美领导人见面的每个细节都将成为焦点。

在18日应约与美国总统特朗普通电话时，习近平表示愿意同他在G20大阪峰会期间举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。香港《南华早报》23日称，会晤表明双方愿意解决贸易争端，市场和分析人士都将从这次会晤中找寻中美关系可能走向何方的迹象。习近平在通话中指出：“中美作为全球最大的两个经济体，要共同发挥引领作用，推动二十国集团大阪峰会达成积极成果，为全球市场注入信心和活力。”

美国外交关系协会网站称，G20峰会是讨论全球经济事务及其他迫切需要解决的问题的主要舞台，但它现在面临不少挑战，特别是美国与很多G20国家在贸易、气候变化和移民政策上存在分歧，其立场也与G20对低关税和以世贸组织为基础的国际贸易秩序承诺相冲突。“G2O大阪峰会能复兴基于规则的贸易体系吗？”澳大利亚“东亚论坛”23日以此为题问道。新加坡《联合早报》发自东京的报道称，上世纪80年代，日本经贸吃了美国不少苦头，日本舆论与专家认为，作为东道主安倍政府要以史为鉴，凝聚维护自由与多边贸易的力量，阻挡保护主义抬头。

22日，德国总理默克尔通过视频播客强调G20的重要性。德新社报道称，默克尔指出很多挑战：公平和自由贸易、数字化、海洋垃圾、气候变化和可持续发展等。她表示：“全球问题无法独自解决。”“G20需要更多团结”，德国《焦点》周刊23日评论说，要解决全球各种问题，关键是要靠协作，而不是对抗。

“选择谈，就要有诚意”

24日，美国副总统彭斯原计划在华盛顿威尔逊中心就中国人权问题发表政策演讲，表达美国政府的不满。但来自美媒的最新消息说，这一演讲被推迟了。美国《华尔街日报》援引一名美国政府资深官员的话说，这样做是为了避免在美中领导人会晤前为两国之间的紧张气氛“火上浇油”。这是该演讲第二次被推迟。此前有美媒报道说，彭斯原定于6月初发表演讲，被特朗普推迟到24日，理由是担心在G20峰会前夕刺激北京。上述资深官员告诉《华尔街日报》，美中两国领导人上周进行了“富有成效的交谈”，决定推迟彭斯的讲话是在出现“积极迹象”后作出的决定，即美中贸易谈判可能会重回轨道。

但与此同时，美国发出矛盾信号。当地时间21日，美国商务部宣布将中科曙光、无锡江南计算技术研究所等5家公司列入国家安全“实体清单”，宣称它们正在参与开发超级计算机的军事应用。此举将禁止这些公司在未经美国政府批准的情况下购买美国零部件。路透社评论说，这是美国限制中国企业获取美国技术的最新举措。美国《纽约时报》称，在美中领导人预计将于G20峰会期间会晤前，美国商务部的禁令可能让两国达成贸易协议的努力进一步复杂化。“时间不合时宜”，美国前贸易官员、战略与国际研究中心高级顾问瑞恩希说，这显然会被中国人视作负面信息。

“美国谈判要有诚意，中方的核心关切必须得到妥善解决”，法国国际广播电台称，在G20峰会前，北京向美方喊话。报道说，在中美领导人18日通电话之后，中国商务部发言人高峰表示，希望美方为通过平等对话解决问题创造必要的条件和氛围。中国官方媒体也发文强调：“选择谈，就要有诚意，关键是要照顾彼此的合理关切，美方加征的关税必须全部取消。”

特朗普22日再次告诉媒体，美国从追加中国进口关税中获利巨大，而且没有对通胀产生太大的影响。但路透社报道称，上周末公布的数据显示，美国制造业活动6月初几乎没有增长，服务业降温，显示美国和中国的经贸摩擦可能正在给经济带来压力。德国《世界报》评论说，只有达成协议才能避免全球繁荣面临巨大风险。美国必须放弃关税大棒，用务实的态度与中国进行谈判。

另一场峰会的呼声

在G20大阪峰会召开之前，另一场峰会这两天正吸引世界目光。为期两天的东盟峰会23日在曼谷落幕。法新社报道称，东盟各国领导人发出反对保护主义的强烈呼声。东盟峰会后发表的声明说，势头不减的贸易保护主义浪潮及不断蔓延的反全球化情绪，正对全球贸易体系构成威胁。东盟重申致力于维护包容、透明和以规则为基础的多边贸易体系。

本次东盟峰会的轮值主席国泰国总理巴育23日在记者会上说，东盟将把对贸易摩擦的担忧带到G20峰会上，提出东盟的看法和观点，并希望通过讨论减缓中美贸易冲突的强度。据《联合早报》报道，除了G20成员印尼，大阪峰会还邀请“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)”成员新加坡、越南以及准成员泰国等国家首脑以嘉宾身份列席，加大维护多边贸易的力量。

东盟峰会的主席声明说，东盟将努力实现在年内完成“区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)”谈判的承诺。“德国之声”称，这份协定由中国起草，包括东盟所有成员国及澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰6个对话伙伴国。如果达成，将成为世界规模最大的贸易协定，涵盖全球约30亿人口，占世界贸易总量三成。

香港《南华早报》评论说，RCEP已经谈了6年，可能在今年年底瓜熟蒂落，届时中国将与其他10多个经济体“联姻”，而美国可能在“婚礼”上大哭。泰国《曼谷邮报》称，巴育在峰会上对于贸易保护主义的批评以及对尽快完成RCEP谈判的呼吁，表明保护主义在东盟不受欢迎，东盟领导人对RCEP充满期待。

【环球时报驻日本、泰国、德国、新加坡特约记者郭伟民 孙秀萍 黄晓娜 青木 辛斌 环球时报记者 邢晓婧】

(责编：庄红韬、杨曦)