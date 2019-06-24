原标题：首份夏季达沃斯参会企业大数据报告出炉

记者昨（23）日获悉，市经济合作服务中心与知名大数据公司海通安恒合作，利用专业系统，对目前注册的2019夏季达沃斯参会企业基本概况和相关数据进行系统整理和深度解析，并形成专门的导向分析报告，后续还将对随时更新的数据进行不间断汇总分析，继续形成阶段性成果。利用大数据对参会企业进行汇总分析，本届是首创。

旨在为全市经济合作交流和招商引资工作提供服务保障支撑，市经合中心积极争取成为夏季达沃斯会员服务单位，主动为全球与会嘉宾提供细致全面的暖心服务，更对夏季达沃斯的潜在价值进行深层次挖掘与应用。

在参会企业中，传统行业和新兴产业是主流。截至目前，已注册的1790家参会代表共涵盖65个行业，占比最高的是制造业，占18.32%；金融业占15.53%，信息传输、软件和信息技术服务业占11.5%。

传统行业发展依然强势。通用电气公司、美国特诺诺思风险投资有限公司这样涉及金融、工业制造、能源、建筑等传统行业的参会代表占41.17%，成为主力军。其在经济实力、发展规模和管理模式上都较为成熟，具有较大优势资源。

以互联网信息技术为代表的新兴产业方兴未艾。随着科技信息技术的迅猛发展，将迅速步入发展快车道。涉及健康医药、物流、旅游、科教等第三产业的参会代表约占1/2，总体呈多元化、创新化特色。

参会代表中，包括中国宝钢、中国中车在内的中国企业机构数量增长迅速，占32.87%，近总数1/3。随着跨国投资的发展和全球经济一体化程度的加深，中国市场的完备性和开放性以及中国企业竞争力的日益凸显，成为投资者关注的重要因素。同时随着“一带一路”建设，中国利用国际平台参与国际对话、进行交流合作的机会日益增多，也将为投资者提供更为优化的营商环境和优越的投资环境。

以美国为代表的北美企业依然非常活跃。虽然今年夏季达沃斯召开时间临近美国国庆假日，但包括微软、通用电气公司在内的美国参会企业仍然占13.53%，通过经济合作谋求扩大市场的意愿强烈。

参会代表职级水平高。企业领袖占71.79%，学者智库占9.6%，绝大多数代表具有绝对的决策权和表决权，少数代表也有相对的决策权、表决权和重要的建议权，能够在企业发展和未来走向方面起到主导作用。

据介绍，市经合中心通过基础数据分析，深度挖掘参会企业与我市产业发展契合点，并将分析报告和相关信息及时主动推送给相关区市县和企业，助其锁定合作目标，有针对性地开展对接。会议期间，中心将全力打造“服务助理”品牌，为会员在会场内外提供精准的“保姆式”服务。还将筹划安排经贸洽谈会、企业对接会、交流座谈会等多种形式的经贸活动，为会员搭建无缝对接平台，畅通经济合作渠道，促进经贸往来。

记者还获悉，全市审核通过的57家参会的非会员企业中，包括韩伟集团、成大集团、创维集团、欧诗漫在内的29家企业均由市经合中心提请，占总数的50.9%。（记者徐伯元）

(责编：庄红韬、杨曦)